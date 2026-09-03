Pas de N2, la FFF enfonce Bordeaux vers une liquidation judiciaire

Réuni ce jeudi soir à la demande de la Ministre des Sports, le comité exécutif de la Fédération Française de Football a refusé de réétudier le cas des Girondins de Bordeaux.

Cette fois-ci, c’est bel et bien la fin pour les Girondins… À la demande de la ministre des Sports, Marina Ferrari, qui voulait que la FFF étudie la possibilité de réintégrer Bordeaux en National 2, le Comex de la Fédé s’est réuni de manière exceptionnelle ce jeudi soir à 18 heures. Et la réponse est sans appel pour le FCGB : le club bordelais reste exclu des championnats nationaux et engagé en Régional 1. Malgré les pressions politiques, la FFF s’est rangée derrière un avis juridique du cabinet d'avocats Gide, selon L’Equipe

Bordeaux vers une liquidation judiciaire

Suivant également les décisions du CNOSF et du TAS, qui n’ont pas jugé bon de réétudier le dossier bordelais, faute de repreneur et d’argent lors du dernier passage devant la DNCG le 15 juillet dernier, la FFF explique qu’il n’existe aucun règlement fédéral pour rouvrir le dossier.

« La FFF est là pour faire respecter l'équité et l'égalité de traitement entre clubs qu'ils soient gros ou petits. Réintégrer Bordeaux aurait été le fait du prince et aurait signifié la fin de la crédibilité de la DNCG qui est indépendante et de nos règlements », détaille la FFF, qui avoue qu’aucun plan de reprise sérieux n’est à l’ordre du jour du côté de Bordeaux. Autant dire que les Girondins se dirigent tout droit vers la liquidation judiciaire tant redoutée par tous les supporters…