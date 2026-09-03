Pas de N2, la FFF enfonce Bordeaux vers une liquidation judiciaire

À part barca real et de temps en temps vraiment lathletico, quel club peut prétendre être champion ?
Et si Godts apport finalement plus que Barcola, que diras-tu ?
Quel tristesse ! Quel gâchis ! Merci G. Lopez… 😡
Alors pourquoi le PSG a attendu 10 piges pour la gagner ???? Si corruption ???
L'OL tentera d'aller le plus loin possible... alors que le PSG sait déjà que la Champions League lui est déjà promise. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|2
|0
|0
|3
|0
|3
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|3
|4
|2
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|2
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|1
|0
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|2
|4
|2
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|1
|0
|5
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|1
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|2
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|1
|0
|3
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|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
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Réuni ce jeudi soir à 18 heures, le Comex de la Fédération Française de football n'a pas souhaité solliciter sa DNCG pour réétudier le cas des Girondins de Bordeaux, toujours exclus des championnats nationaux. > l.lequipe.fr/u5A
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒́ 𝑑𝑢 𝐶𝑙𝑢𝑏 📝 Le Football Club des Girondins de Bordeaux apprend que la réunion du Comité exécutif de la Fédération Française de Football s'est achevée après une demi-heure, et que son service de presse annonçait à 18 h 30déjà que le club ne serait pas