TV : Habib Beye de retour, Canal+ explique pourquoi c'est non

Sans club depuis son départ de l’Olympique de Marseille durant l’été, Habib Beye ne retrouvera pas un poste de consultant chez Canal+ cette saison, sachant qu’il reste concentré sur sa carrière d’entraîneur.

En cette période de rentrée au sein du football français, aucune trace d’Habib Beye... Viré dans l'anonymat le plus total du côté de Marseille pendant l’été pour laisser place à Bruno Genesio, l’homme de 48 ans va être de retour dans l’ombre pendant quelques mois. Déjà parce qu’il n’a pas encore retrouvé de club pour coacher cette saison, mais aussi parce qu’il ne reprendra pas sa carrière de consultant, sur Canal+ du moins.

« Non, nous n'avons pas échangé. Aujourd'hui, Habib s'est lancé dans une carrière de coach, avec ses rebondissements, ses aléas. Et je lui souhaite le meilleur dans cette carrière-là », a expliqué le directeur des sports de la chaîne cryptée dans les colonnes de En effet, Thomas Sénécal a annoncé que Beye n’a pas été sondé cet été., a expliqué le directeur des sports de la chaîne cryptée dans les colonnes de L’Equipe

Habib Beye ne reviendra pas à Canal+

Après la fin de sa carrière de joueur, Habib Beye avait entamé une reconversion en tant que consultant sportif sur Canal+. Entre 2013 et 2021, il avait notamment commenté des matchs de Premier League et une finale de la Ligue des Champions, tout en intervenant sur les plateaux du Canal Football Club ou de Canal Sports Club. Mais depuis 2025 et sa prise de fonction au Stade Rennais, Beye avait décidé de suspendre ses activités de consultant pour se consacrer à plein temps sur son nouveau métier d’entraîneur.

À la recherche d’un nouveau club, Beye va profiter de son temps libre pour suivre le foot européen sur Canal+, où son ancien directeur sportif Medhi Benatia interviendra en tant que nouveau consultant sur les soirées de Ligue des Champions et d’Europa League.