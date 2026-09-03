OM : Stéphane Richard, les supporters l'attendent au tournant

mais quel putain de footix celui là Va regarder du golf ou de tennis ! Qu'est ce qu'on en a foutre nous en tant que supporteurs qu'il finisse meilleur buteur partout si son équipe gagne pas ? mdr T'a cru que le but du foot c'etait d'avoir le 9 qui plante le plus ? t'es vraiment le roi des footix
Tu vis dans un monde parallèle ! Ton Mr Statistiques est parti, bim, le PSG gagne deux ldc d'affilé ! Il débarque dans le club le plus titré au monde et ce club ne gagne plus rien lol T'es vraiment un clown
Ca marche mieux depuis qu'il est parti ?????????????????????????
"Il y a des clubs qui ont des budgets plus modestes et je me suis fait le porte-parole en disant qu’on attend qu’il y ait plus d’argent qui ruisselle pour les clubs." Oh le faux-cul ce Létang ! Alors que le PSG a proposé une redistribution plus équilibrée des droits TV internationaux afin de soutenir les clubs privés de revenus européen, Létang fait partie de ceux qui s'y opposent. https://uploads.disquscdn.com/images/f84ff029c73971aa86439493b1215d8b9c8b06edc46b064faf8e03970661bb03.jpg
Ben oui c'est bien pour ça qu'il fini meilleur buteur de l'équipe l'année dernière ! Des nuls comme lui on les veut tous les jours,je sais pas si tu regardes les matchs,mais c'est bien grâce à lui qu'on a gagné bon nombre de matchs!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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🚨🇸🇦 After Rayo Vallecano deal blocked by OM on Deadline Day, Al-Ettifaq are keen on Canada defender Derek Cornelius. Initial talks took place ahead of final days of the Saudi transfer window.