OM : Stéphane Richard, les supporters l'attendent au tournant

Il n'y aura plus de départs à l'OM cet été, a annoncé son président Stéphane Richard. Et pourtant, l'OM négocie pour au moins un dernier départ, ce qui sème le doute chez les supporters.

Président de l’Olympique de Marseille depuis le 1er juillet, Stéphane Richard n’a pas récupéré ce poste au meilleur des moments. Il risque bien d’entrer dans l’histoire, comme le premier président de l’ère moderne à avoir connu un été sans le moindre recrutement, même gratuit. En revanche, les départs se sont multipliés pendant tout l’été, même si le staff technique a résisté pour éviter qu’Igor Paixao, l’un des dernières forces vives avec une forte valeur marchande, ne quitte le club.

« Plus personne ne partira de l’OM dans les jours à venir. Pour une simple raison c’est qu’on a un effectif qui doit nous permettre de jouer toutes les compétitions. Tout le monde voit bien qu’on a beaucoup perdu en profondeur », a lancé le président de l’OM sur RMC ce mercredi soir.

Des propos à peine rassurants mais qui vont être confrontés à la réalité de la fin de ce marché des transferts. En effet, Derek Cornelius fait l’objet d’un intérêt de la part d’Al-Ettifaq et l’OM négocie les conditions de son transfert, qui n’est toutefois pas encore finalisé. Certes, ce départ ne serait pas des plus emblématiques de l’été marseillais, mais si un défenseur central peut encore partir malgré la faiblesse dans ce secteur et les inquiétudes liées au niveau de Kondogbia et Egan-Riley notamment, la porte à des départs peut aussi être ouverte pour des transferts encore importants en Turquie, Russie ou Arabie saoudite par exemple.