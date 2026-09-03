OM : Stéphane Richard, les supporters l'attendent au tournant

OM : Stéphane Richard, les supporters l'attendent au tournant

OM03 sept. , 18:30
parGuillaume Conte
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Il n'y aura plus de départs à l'OM cet été, a annoncé son président Stéphane Richard. Et pourtant, l'OM négocie pour au moins un dernier départ, ce qui sème le doute chez les supporters.
Président de l’Olympique de Marseille depuis le 1er juillet, Stéphane Richard n’a pas récupéré ce poste au meilleur des moments. Il risque bien d’entrer dans l’histoire, comme le premier président de l’ère moderne à avoir connu un été sans le moindre recrutement, même gratuit. En revanche, les départs se sont multipliés pendant tout l’été, même si le staff technique a résisté pour éviter qu’Igor Paixao, l’un des dernières forces vives avec une forte valeur marchande, ne quitte le club.
« Plus personne ne partira de l’OM dans les jours à venir. Pour une simple raison c’est qu’on a un effectif qui doit nous permettre de jouer toutes les compétitions. Tout le monde voit bien qu’on a beaucoup perdu en profondeur », a lancé le président de l’OM sur RMC ce mercredi soir.
Des propos à peine rassurants mais qui vont être confrontés à la réalité de la fin de ce marché des transferts. En effet, Derek Cornelius fait l’objet d’un intérêt de la part d’Al-Ettifaq et l’OM négocie les conditions de son transfert, qui n’est toutefois pas encore finalisé. Certes, ce départ ne serait pas des plus emblématiques de l’été marseillais, mais si un défenseur central peut encore partir malgré la faiblesse dans ce secteur et les inquiétudes liées au niveau de Kondogbia et Egan-Riley notamment, la porte à des départs peut aussi être ouverte pour des transferts encore importants en Turquie, Russie ou Arabie saoudite par exemple.
Les supporters de l’OM ont en tout cas fait clairement comprendre sur les réseaux sociaux qu’ils allaient bien voir dans les prochains jours si leur club allait rester sur la ligne dictée par son président, ou si c’était surtout de la poudre aux yeux et que tout le monde continue d’être à vendre, y compris quand le mercato a fermé ses portes pour les grands championnats.

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Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

mais quel putain de footix celui là Va regarder du golf ou de tennis ! Qu'est ce qu'on en a foutre nous en tant que supporteurs qu'il finisse meilleur buteur partout si son équipe gagne pas ? mdr T'a cru que le but du foot c'etait d'avoir le 9 qui plante le plus ? t'es vraiment le roi des footix

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Tu vis dans un monde parallèle ! Ton Mr Statistiques est parti, bim, le PSG gagne deux ldc d'affilé ! Il débarque dans le club le plus titré au monde et ce club ne gagne plus rien lol T'es vraiment un clown

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Ca marche mieux depuis qu'il est parti ?????????????????????????

TV : Olivier Létang signe l’arrêt de mort de Ligue1+

"Il y a des clubs qui ont des budgets plus modestes et je me suis fait le porte-parole en disant qu’on attend qu’il y ait plus d’argent qui ruisselle pour les clubs." Oh le faux-cul ce Létang ! Alors que le PSG a proposé une redistribution plus équilibrée des droits TV internationaux afin de soutenir les clubs privés de revenus européen, Létang fait partie de ceux qui s'y opposent. https://uploads.disquscdn.com/images/f84ff029c73971aa86439493b1215d8b9c8b06edc46b064faf8e03970661bb03.jpg

Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre

Ben oui c'est bien pour ça qu'il fini meilleur buteur de l'équipe l'année dernière ! Des nuls comme lui on les veut tous les jours,je sais pas si tu regardes les matchs,mais c'est bien grâce à lui qu'on a gagné bon nombre de matchs!!!

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