La révolution Zidane, Deschamps se prend une claque

La révolution Zidane, Deschamps se prend une claque

Equipe de France30 sept. , 9:00
parGuillaume Conte
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Zinedine Zidane a montré en Belgique que les statuts n'avaient beaucoup de valeur à ses yeux, et qu'il préférait avoir des joueurs avec des profils compatibles avec ce qu'il demande pour aller encore plus haut.
Le visage affiché par l’équipe de France ce lundi à Bruxelles a clairement surpris. Agréablement. Malgré un large turnover, une alchimie était palpable et cela a permis de voir un jeu léché, vivant et tourné vers l’avant. La victoire qui a découlé ne rend cette nouvelle équipe de France que plus séduisante. D’ailleurs, Walid Acherchour est tombé sous le charme de ces Bleus, qui ne sont pas forcément utilisés en raison de leur carte de visite, mais bien en raison de leurs qualités et de leur compatibilité.

Da Cunha, symbole d'une hiérarchie qui change

Une vraie révolution par rapport à Didier Deschamps, qui prenait très souvent les mêmes joueurs, et donnait la priorité à ceux qui évoluent au plus haut niveau chaque week-end. « Da Cunha fera parfois des moins bons matchs que contre la Belgique, mais il faudra l’accompagner. Arrêtons de regarder les clubs des joueurs pour les sélectionner ou les faire jouer, et regardons plutôt les profils. Tu dois mettre les meilleurs techniquement sur le terrain pour travailler la complémentarité, et aller vers l’avant. Les joueurs, parce qu’ils jouent au Real Madrid, on les met titulaire forcément, non le meilleur doit jouer. Kalulu il joue à la Juve, s’il est meilleur que Koundé qui joue au Barça, il doit jouer Kalulu. Il faut améliorer le niveau technique, pour garder le contrôle quand on joue contre les meilleurs », a demandé le consultant de l’After Foot, persuadé que la direction que prend l’équipe de France est quelque chose qui lui permettra d’enfin rivaliser avec l’Espagne dans les années à venir.
Car pour le moment, cela s’est vu à l’Euro et à la Coupe du monde, quand le niveau s’élève au maximum, les Bleus sont un cran en-dessous et Zinedine Zidane l’a bien remarqué. Sa réponse à cette problématique pourrait ainsi être très « espagnole ».
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Derniers commentaires

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

pourquoi tu parles toujours de. ça? pourquoi ne parles tu jmais de l antisemisme? ou du racisme anti blanc? cela n existe pas? la geometrie variable .... mouais sinon pour votre blabla a 2 balles, je vais marier mon cousin a Marrakech a la fin du mois ! merde! une musulmane dans ma famille ! sinon j ai un vietnamien. une bresilienne un canadien et meme un serbe. j avais un belge aussi mais plus maintenant.... apres tu me croiras pas evidemment, mais c est la realité pourtant.

EdF : Deschamps et ses étoiles zappés, la FFF choque

la polémique a 2 balles.....

Mbappé Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi a été piégé

J'obterai clairement pour la 2eme option!!

La France a trouvé son Vitinha et ça change tout

Merci à Zidane de tenter des choses, de mettre de la fraicheur dans ce groupe totalment gangréné par les copinages et les pseudo statut attribué par la Desch......Bordel que ca fait du bien putain de voir des joueurs comme lui!!

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

Parle pour toi. Ce que tu dis est entendable quand il est le même quelque soit la deuxième nationalité du joueur. Mais il faut être bien naïf pour croire que c'est le cas de tout le monde. Un bisounours tout de même un peu bizarre quand tu critiques ceux qui dénoncent le racisme quand il est présent, en sous-entendant que c'est une interprétation, une imagination et qui ne réagit pas quand on parle de bobos gauchistes par exemple. Apparemment on peut politiser tout, du moment où ça ne concerne pas le racisme. Tu as l'indignation à géométrie variable. Le jour où tu seras aussi virulent contre la dénonciation de propos de gauche que pour ceux qui sont racistes, tu seras crédible. En revanche il n'y a aucune victimisation à dénoncer les propos et les sous-entendus racistes. C'est, pour le moment, toujours interdit par la loi.

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