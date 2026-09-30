La révolution Zidane, Deschamps se prend une claque

Zinedine Zidane a montré en Belgique que les statuts n'avaient beaucoup de valeur à ses yeux, et qu'il préférait avoir des joueurs avec des profils compatibles avec ce qu'il demande pour aller encore plus haut.

Le visage affiché par l’équipe de France ce lundi à Bruxelles a clairement surpris. Agréablement. Malgré un large turnover, une alchimie était palpable et cela a permis de voir un jeu léché, vivant et tourné vers l’avant. La victoire qui a découlé ne rend cette nouvelle équipe de France que plus séduisante. D’ailleurs, Walid Acherchour est tombé sous le charme de ces Bleus, qui ne sont pas forcément utilisés en raison de leur carte de visite, mais bien en raison de leurs qualités et de leur compatibilité.

Da Cunha, symbole d'une hiérarchie qui change

Une vraie révolution par rapport à Didier Deschamps, qui prenait très souvent les mêmes joueurs, et donnait la priorité à ceux qui évoluent au plus haut niveau chaque week-end. « Da Cunha fera parfois des moins bons matchs que contre la Belgique, mais il faudra l’accompagner. Arrêtons de regarder les clubs des joueurs pour les sélectionner ou les faire jouer, et regardons plutôt les profils. Tu dois mettre les meilleurs techniquement sur le terrain pour travailler la complémentarité, et aller vers l’avant. Les joueurs, parce qu’ils jouent au Real Madrid, on les met titulaire forcément, non le meilleur doit jouer. Kalulu il joue à la Juve, s’il est meilleur que Koundé qui joue au Barça, il doit jouer Kalulu. Il faut améliorer le niveau technique, pour garder le contrôle quand on joue contre les meilleurs », a demandé le consultant de l’After Foot, persuadé que la direction que prend l’équipe de France est quelque chose qui lui permettra d’enfin rivaliser avec l’Espagne dans les années à venir.

Car pour le moment, cela s’est vu à l’Euro et à la Coupe du monde, quand le niveau s’élève au maximum, les Bleus sont un cran en-dessous et Zinedine Zidane l’a bien remarqué. Sa réponse à cette problématique pourrait ainsi être très « espagnole ».