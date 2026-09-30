OM : Genesio a trois matchs pour éviter d'être viré

L'Olympique de Marseille est relégable alors que la Ligue 1 reprendra ses droits le 11 octobre par un déplacement à Troyes. L'entraîneur de l'OM a la confiance de ses dirigeants et des supporters, mais le calendrier va tendre la situation.

A une autre époque, la position de l'OM au classement de L1 aurait provoqué le chaos du côté de la Commanderie, mais compte tenu des décisions de Frank McCourt, les supporters phocéens ont décidé de mettre la pédale douce. Au milieu de cela, Bruno Genesio doit tenter de sauver ce qu'il peut, même si le technicien français de 58 ans n'a pas les moyens qu'il attendait lorsqu'il a accepté de rejoindre l'Olympique de Marseille. Concernant la situation de ce dernier, il s'est dit que son salaire, 400.000 euros par mois, empêchait aux dirigeants de l'OM de le virer. Mais pour Jean-Charles De Bono a confié que Genesio ne gagnait pas ce salaire et que la situation pourrait se tendre.

L'OM a trois matchs de Ligue 1 pour evitér le chaos

Attention, Bruno Genesio ne touche pas 400.000 euros par mois. Il gagne 250.000 euros brut par mois, les 400.000 euros c’est avec les clauses en cours de saison. C’est-à-dire si l’OM est l’européen, s’il gagne la Coupe de France. Genesio a sa renommée, sa personnalité, son expérience, mais vu le calendrier, son et effectif et les ventes à venir, il va se dire : « On m’a pas promis ça moi et d’un coup je me retrouve dans cette mer.. ». Là, on a une série de 6-7 matchs en un mois, et si ça se passe mal, on fait quoi ? On ne veut pas qu’il s’en aille, mais face à Troyes, Angers et Le Havre, c’est à lui de trouver des leviers pour battre ces équipes-là. Là, il sera un peu responsable », a expliqué Jean-Charles De Bono. Dans le talk-show de Football Club de Marseille , l'ancien joueur de l'OM et consultant balance quelques vérités. «», a expliqué Jean-Charles De Bono.

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En Ligue 1, l'Olympique de Marseille, actuellement avant-dernier du Championnat avec trois points, enchaînera un déplacement à Troyes (11 octobre), puis à Angers (18 octobre) avant de recevoir le dernier de Ligue 1, Le Havre (25 octobre). Le club phocéen a presque l'obligation d'enchaîner trois victoires pour espérer se relancer, sous peine de s'installer durablement dans le ventre mou. Et l'on ne parle évidemment pas de la Ligue Europa. Bruno Genesio sait à quoi s'en tenir.