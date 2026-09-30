OM : Genesio a trois matchs pour éviter d'être viré

OM : Genesio a trois matchs pour éviter d'être viré

OM30 sept. , 8:20
parClaude Dautel
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L'Olympique de Marseille est relégable alors que la Ligue 1 reprendra ses droits le 11 octobre par un déplacement à Troyes. L'entraîneur de l'OM a la confiance de ses dirigeants et des supporters, mais le calendrier va tendre la situation.
A une autre époque, la position de l'OM au classement de L1 aurait provoqué le chaos du côté de la Commanderie, mais compte tenu des décisions de Frank McCourt, les supporters phocéens ont décidé de mettre la pédale douce. Au milieu de cela, Bruno Genesio doit tenter de sauver ce qu'il peut, même si le technicien français de 58 ans n'a pas les moyens qu'il attendait lorsqu'il a accepté de rejoindre l'Olympique de Marseille. Concernant la situation de ce dernier, il s'est dit que son salaire, 400.000 euros par mois, empêchait aux dirigeants de l'OM de le virer. Mais pour Jean-Charles De Bono a confié que Genesio ne gagnait pas ce salaire et que la situation pourrait se tendre.

L'OM a trois matchs de Ligue 1 pour evitér le chaos

Dans le talk-show de Football Club de Marseille, l'ancien joueur de l'OM et consultant balance quelques vérités. « Attention, Bruno Genesio ne touche pas 400.000 euros par mois. Il gagne 250.000 euros brut par mois, les 400.000 euros c’est avec les clauses en cours de saison. C’est-à-dire si l’OM est l’européen, s’il gagne la Coupe de France. Genesio a sa renommée, sa personnalité, son expérience, mais vu le calendrier, son et effectif et les ventes à venir, il va se dire : « On m’a pas promis ça moi et d’un coup je me retrouve dans cette mer.. ». Là, on a une série de 6-7 matchs en un mois, et si ça se passe mal, on fait quoi ? On ne veut pas qu’il s’en aille, mais face à Troyes, Angers et Le Havre, c’est à lui de trouver des leviers pour battre ces équipes-là. Là, il sera un peu responsable », a expliqué Jean-Charles De Bono.

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En Ligue 1, l'Olympique de Marseille, actuellement avant-dernier du Championnat avec trois points, enchaînera un déplacement à Troyes (11 octobre), puis à Angers (18 octobre) avant de recevoir le dernier de Ligue 1, Le Havre (25 octobre). Le club phocéen a presque l'obligation d'enchaîner trois victoires pour espérer se relancer, sous peine de s'installer durablement dans le ventre mou. Et l'on ne parle évidemment pas de la Ligue Europa. Bruno Genesio sait à quoi s'en tenir.
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Derniers commentaires

FC Nantes : Accord de vente signé ce mardi

Putain il va pouvoir s’en injecter du botox le père Valdemar avec cette somme !!! 😳

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

Tout le monde sait que très bien que ta réflexion est uniquement basé sur ta hainte ANti PSG... tu es un malade mental !! Tout le monde voit bien que ce joueur n'a pas le niveau international !! Mais toi ton seul prisme sur ce joueur : il peut prendre la place de Dembele... Va te faire soigner comme tout le monde te le dis espèce de taré

LdN : La France séduit et s'offre la Belgique

tu connais rien au foot... merci de le démontrer encore une fois petite catin

LdN : La France séduit et s'offre la Belgique

va te faire soigner ! Tout le monde a vu un beau match... sauf une personne : le malade mentale de service tout ca car il n'a pas vu jouer sa petite starlette !! T'es définitivement un malade mental toi

Mbappé Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi a été piégé

y'a qu'un haineux abruti pour trouver scandaleux qu'un joueur de la meilleure équipe d'europe puisse gagner le ballon d'or.. tu vois tout le monde parle de ta santé mentale défaillante petit catin

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