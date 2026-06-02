OM : Sous l'eau, Lorenzi sacrifie Gouiri

Avec la menace d'une exclusion des compétitions européennes par l'UEFA et d'une interdiction de recrutement par la DNCG, l'OM doit rapidement rééquilibrer ses comptes. Amine Gouiri fait partie des joueurs qui vont être sacrifiés pour renflouer les caisses.

L'actualité n'est clairement pas folle du côté de la Canebière. Après une saison décevante marquée par des troubles interminables et conclue par une triste cinquième place en Ligue 1, l' OM ne verra pas la Ligue des champions l'an prochain. Un manque à gagner énorme, alors que l'UEFA menace tout simplement le club phocéen d'une exclusion de la prochaine Europa League à cause de manquements auprès du règlement du fair-play financier.

Lourdement endetté, le jouet de Frank McCourt va aussi devoir passer la DNCG sans encombre, ce qui relève, là encore, d'un sacré challenge. Pour réussir à passer l'été sereinement, la direction sportive va devoir vendre des joueurs, et vite. Mason Greenwood est sur le départ, tout comme Amine Gouiri, lequel devrait être sacrifié par Grégory Lorenzi.

Amine Gouiri, victime des largesses de l'OM

Comme l'indique DZFoot, le nom d'Amine Gouiri revient avec insistance sur l'autel des sacrifiés du mercato estival à venir. L'attaquant algérien est encore sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2029, ce qui assurera une rentrée d'argent intéressante en cas de vente. Le média algérien affirme que plusieurs clubs étrangers, dont Fenerbahçe en Turquie, sont à l'affût du dossier. Si un départ de l'ancien joueur de l'OL ou de Rennes était à prévoir, les récentes révélations sur l'état de la santé financière de l'OM risquent d'accélérer les rumeurs d'un départ.

A ce jour, Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 28 millions d'euros, lui qui sort d'une saison à 11 buts et 5 passes décisives en 28 apparitions. Une vente dans les prochaines semaines ferait donc un bien fou aux finances de l'OM, en attendant d'autres départs comme celui de Mason Greenwood.