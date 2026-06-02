OM : La piste Bruno Genesio en grand danger

Bruno Genesio est toujours le grand favori pour le poste d’entraîneur de l’OM. Mais la situation financière du club phocéen et les possibles sanctions de la DNCG et de l’UEFA menacent l’issue de ce dossier.

L’Olympique de Marseille est dans une situation préoccupante et cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur la préparation de la saison à venir. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont quitté le club phocéen en laissant derrière eux un gouffre financier avec des pertes estimées à plus de 150 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025, avant de savoir ce qu’il en sera précisément pour la saison qui vient de se terminer. Les chiffres sont mauvais et la DNCG ainsi que l’UEFA s’en inquiètent.

Genesio toujours favori, mais...

L’OM risque d’ailleurs de lourdes sanctions de la part de l’instance européenne puisque le club phocéen n’a pas respecté l’accord qui avait été signé en 2022 et qui prévoyait un retour à l’équilibre à horizon 3 ans. Une exclusion des coupes d’Europe n’est pas impossible. Autant d’éléments susceptibles de remettre en cause l’arrivée de Bruno Genesio, pourtant grand favori pour la succession d’Habib Beye, selon le journaliste Benjamin Courmes du site Football Club de Marseille.

« A priori ce devrait donc être Genesio, à moins que les deux parties ne parviennent pas à s'entendre sur ses conditions contractuelles, la situation financière de l'OM étant comme tout le monde le sait extrêmement tendue... fait à 90% on va dire » a publié sur X notre confrère. Selon lui, l’ex-entraîneur du LOSC est toujours le grandissime favori pour entraîner l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Mais l’issue de ce dossier, qui paraissait certaine il y a encore quelques jours, ne l’est peut-être plus autant finalement.

En cause, trop d’incertitudes sur la viabilité du projet olympien, avec des finances dans le rouge vif et de possibles sanctions de la part de l’UEFA dans les jours à venir. La DNCG aussi pourrait se montrer intraitable. Car même si Frank McCourt s’engage systématiquement à combler les pertes, le gendarme financier du football français est susceptible de prononcer un encadrement de la masse salariale pour le prochain mercato. Une contrainte avec laquelle le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi aimerait ne pas avoir à composer.