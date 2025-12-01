ICONSPORT_278492_0039

OM : Six joueurs font scandale

OM01 déc. , 13:20
parCorentin Facy
0
L’OM est tombé de haut samedi soir en concédant le match nul à domicile contre Toulouse alors qu’une victoire aurait permis aux joueurs de Roberto De Zerbi de prendre la tête du championnat.
Quelques heures seulement après la défaite du PSG contre Monaco (1-0), l’Olympique de Marseille avait l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 samedi à l’occasion de la réception de Toulouse. Mené au score à la mi-temps, Marseille avait fait le plus difficile en égalisant puis en prenant l’avantage en seconde période grâce à Paixao et Hojbjerg. Mais une erreur d’attention de la défense olympienne sur une longue touche des Toulousains a finalement coûté l’égalisation à l’OM, qui termine cette 14e journée à la 3e place après la victoire de Lens à Angers.
Les critiques ont été nombreuses à l’encontre de Roberto De Zerbi ces dernières heures, notamment en raison du turn-over trop important du coach de l’OM dans le secteur du milieu de terrain puisque Gomes ou encore Nadir étaient titulaires. Plus globalement, six joueurs ont déçu contre Toulouse selon L’Equipe, qui cite les noms des fautifs. « Relancés samedi, Nayef Aguerd, gêné par sa pubalgie et en quête de rythme, et Angel Gomes ont plombé leur équipe, tandis que Bilal Nadir, aussi combatif et volontaire soit-il, n'offre pas les mêmes garanties dans le jeu qu'un Arthur Vermeeren » lance d’abord le quotidien national avant d’incriminer les trois joueurs entrés en fin de match et qui n’ont pas apporté ce que De Zerbi attendait d’eux face au TFC.

Lire aussi

OM : De Zerbi s'est planté et se fait démolirOM : De Zerbi s'est planté et se fait démolir
« Trois entrants, les cadres Balerdi et Geoffrey Kondogbia ainsi que le jeune Egan-Riley (22 ans), se sont retrouvés impliqués sur l'égalisation, plutôt que d'apporter leur expérience ou, au moins, de la lucidité sur la fin » déplore L’Equipe. Autrement dit, ces six joueurs ont grandement contribué au faux-pas de l’Olympique de Marseille samedi soir. Une réaction sera attendue pour le déplacement à Lille vendredi soir. Un match pour lequel Roberto De Zerbi ne fera pas tourner puisque Marseille ne joue pas en Ligue des Champions cette semaine. Un fait rarissime cette saison au vu du calendrier infernal imposé aux Phocéens.
0
Articles Recommandés
endrick buteur le real recoit une offre astronomique iconsport 256486 0086 390718
OL

OL : La signature d'Endrick repoussée au 30 janvier 2026

salement insultee laure boulleau contre attaque icon 27022023 27022023 dsc0737 360011
OM

OM : Laure Boulleau charmée par une star de Marseille

ICONSPORT_278616_0083
OL

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Fil Info

13:00
OL : La signature d'Endrick repoussée au 30 janvier 2026
12:40
OM : Laure Boulleau charmée par une star de Marseille
12:20
L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché
12:00
Mbappé et Madrid, le syndrôme PSG a frappé
11:30
Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG
11:00
Nantes : Kita attend Noël pour virer Luis Castro
10:30
L'OM fait hurler un champion du monde
10:00
PSG : Zéro ballon pour Gonçalo Ramos, le constat terrifiant

Derniers commentaires

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

C'est marrant, des qu'il s'agit de Lyon, tout est disproportionné... Ya qu'à voir les commentaires pendant (dont kvara) et à la fin du match... A part peut etre sur Merah vs Rennes ou ils semblaient tous d'accord mais le reste de nos rouges, ça ne les a pas choqué comme ça.. Prenons celui d'Hateboer justement, qui est la meme faute que subit Chevalier, regardez mes coms, je dis qu'il ya rouge la dessus. La règle dit que si cela touche à l'intégrité physique des joueurs, c'est rouge, ya pas d'interprétations à avoir la dessus... Et puis ce qu'on a subit cette saison, l'Equipe 21 et consort devraient fermer un peu leurs bouches... -Merah, Fofana, le match vs le PSG et j'en oublies certainement.

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Pas avantagé , ils ont eu des " nullards " , comme il y en a beaucoup dans l'arbitrage de L1 ....

Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG

Le type de joueur qui veut tout le temps la balle, garde beaucoup la balle au pied, drible beaucoup et ne privilégie pas le geste simple de la passe face au drible. Enfin, celui qui veut tirer à tout prix ou "presque". Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de réussite dans leurs actions pour autant, mais c'est un type de jeu qui "ralenti" la circulation du ballon et qui se base sur la réussite personnelle et non du collectif Forcément c'est un peu "caricatural", mais en plus, je dirais que Neymar était plus altruiste que Vinicius

PSG : Zéro ballon pour Gonçalo Ramos, le constat terrifiant

Bon après j'aimerais quand même qu'on évalue aussi justement les titis... Ramos: 5 buts / 0 passe déc Mbaye: 0 buts / 0 passe déc NDantou: 0 buts / 1 passe déc Mayulu: 1 buts / 1 passe déc Désolé, mais on me dit que les titis pèsent sur le jeu, mais franchement ce ne sont pas des cadors donc qu'on essaye de jouer aussi sur les qualités de Ramos ça serait pas un mal... Des centres !!! Surtout face aux blocs bas ! Alors oui les absences d'hakimi et Mendes pèsent, mais les titis c'est un peu du vent et d'ailleurs on voit bien que depuis les blessures a répétitions des titulaires, ça tourne pas en attaque, et les titis en sont un peu la cause

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Très sévère

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading