OM : Six joueurs font scandale

L’OM est tombé de haut samedi soir en concédant le match nul à domicile contre Toulouse alors qu’une victoire aurait permis aux joueurs de Roberto De Zerbi de prendre la tête du championnat.

Quelques heures seulement après la défaite du PSG contre Monaco (1-0), l’Olympique de Marseille avait l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 samedi à l’occasion de la réception de Toulouse. Mené au score à la mi-temps, Marseille avait fait le plus difficile en égalisant puis en prenant l’avantage en seconde période grâce à Paixao et Hojbjerg. Mais une erreur d’attention de la défense olympienne sur une longue touche des Toulousains a finalement coûté l’égalisation à l’OM, qui termine cette 14e journée à la 3e place après la victoire de Lens à Angers.

Les critiques ont été nombreuses à l’encontre de Roberto De Zerbi ces dernières heures, notamment en raison du turn-over trop important du coach de l’OM dans le secteur du milieu de terrain puisque Gomes ou encore Nadir étaient titulaires. Plus globalement, six joueurs ont déçu contre Toulouse selon L’Equipe, qui cite les noms des fautifs. « Relancés samedi, Nayef Aguerd, gêné par sa pubalgie et en quête de rythme, et Angel Gomes ont plombé leur équipe, tandis que Bilal Nadir, aussi combatif et volontaire soit-il, n'offre pas les mêmes garanties dans le jeu qu'un Arthur Vermeeren » lance d’abord le quotidien national avant d’incriminer les trois joueurs entrés en fin de match et qui n’ont pas apporté ce que De Zerbi attendait d’eux face au TFC.

« Trois entrants, les cadres Balerdi et Geoffrey Kondogbia ainsi que le jeune Egan-Riley (22 ans), se sont retrouvés impliqués sur l'égalisation, plutôt que d'apporter leur expérience ou, au moins, de la lucidité sur la fin » déplore L’Equipe. Autrement dit, ces six joueurs ont grandement contribué au faux-pas de l’Olympique de Marseille samedi soir. Une réaction sera attendue pour le déplacement à Lille vendredi soir. Un match pour lequel Roberto De Zerbi ne fera pas tourner puisque Marseille ne joue pas en Ligue des Champions cette semaine. Un fait rarissime cette saison au vu du calendrier infernal imposé aux Phocéens.