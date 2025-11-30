ICONSPORT_278492_0039

OM : De Zerbi s'est planté et se fait démolir

OM30 nov. , 14:30
parMehdi Lunay
0
L'Olympique de Marseille a été accroché par Toulouse, ratant l'occasion de devenir leader de Ligue 1. Les Phocéens ont réalisé une prestation loin d'être aboutie. Le milieu de terrain testé par Roberto de Zerbi samedi n'y est sans doute pas étranger.
Un faux pas plus que rageant pour l'Olympique de Marseille. Avec la défaite du PSG à Monaco, les Marseillais avaient la possibilité de prendre la tête du championnat. Un scénario réel à quatre minutes du terme avant le but toulousain de Santiago Hidalgo. Accroché par le TFC 2-2, l'OM n'est pas forcément maudit. Il ne faut pas oublier la première période décevante du club phocéen. Mené 0-1 par Toulouse, Marseille a été beaucoup trop stérile sur le plan offensif.

Un milieu expérimental qui n'a pas fonctionné

Comment expliquer une telle apathie alors que l'OM a su emballer la rencontre après la pause ? Le onze aligné par Roberto de Zerbi est la principale cause selon Elton Mokolo. Intervenant dans l'After Foot, il était furieux envers l'entraîneur italien après la rencontre. Il lui reproche surtout la composition de son milieu de terrain. Le Belge Arthur Vermeeren, très performant, a été laissé au repos au profit d'un trio composé de Pierre-Emile Hojbjerg, Bilal Nadir et Angel Gomes. Un changement négatif d'autant qu'il n'est pas justifié sur le plan physique pour Elton Mokolo.
« Pour parler du milieu de terrain, c’est un pari perdant de De Zerbi. Je veux bien que tu injectes de la fraîcheur par rapport à ce qu’il s’est passé contre Newcastle où c’était énergivore. Mais enfin, faut pas oublier qu’avant tu sors de trêve internationale, t’as eu le match contre Nice où rapidement tu as fait l’écart donc tu as pu faire une revue d’effectif. Sur le milieu de terrain qui est le secteur le plus compliqué cette saison, à un moment donné il va falloir installer de la stabilité. A chaque fois, tu fais un espèce de turnover qui ne marche pas. Moi sincèrement, le milieu Hojbjerg-Nadir-Gomes, je ne l’ai pas compris. […] L’OM ne trouvait pas les solutions à l’intérieur du jeu », a t-il lâché sur RMC. 

Roberto de Zerbi a sans doute estimé que Toulouse, 9e de Ligue 1, était à la portée de l'OM avant un programme plus copieux. Lille et Monaco sont les prochains adversaires en Ligue 1. Marseille devra aussi négocier un déplacement piégeux à l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.
0
