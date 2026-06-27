Frank McCourt n'a pas respecté ses promesses

OM : Signer dix joueurs, la DNGC ne l'a pas interdit

OM27 juin , 13:30
parHadrien Rivayrand
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L’OM est désormais fixé et aura une masse salariale encadrée. De quoi nourrir un certain optimisme pour le club phocéen la saison prochaine.
L’Olympique de Marseille l’a échappé belle et a été relativement épargné par la DNCG. Le gendarme financier a en effet décidé d’encadrer la masse salariale du club phocéen. Le mercato estival de l’OM va désormais pouvoir s’accélérer grandement. Si des ventes importantes sont attendues, les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient également se renforcer afin de lutter sur tous les tableaux dans les prochaines semaines. En tout cas, le club pourra s’appuyer sur l’expérience de la saison 2021-2022 pour rester ambitieux malgré les contraintes actuelles.

L'OM plus soulagé que jamais 

Ces dernières heures, La Provence rappelle en effet que lors de cette saison-là, l’Olympique de Marseille avait déjà subi une sanction similaire de la part de la DNCG. Les choses s’étaient toutefois plutôt très bien déroulées, puisque les Phocéens avaient recruté dix joueurs (dont Mattéo Guendouzi, Cengiz Under, Gerson ou encore William Saliba) et avaient terminé à la 2e place de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si la direction actuelle adoptera une stratégie similaire et si un tel modèle pourrait une nouvelle fois fonctionner. En tout cas, un certain soulagement règne sur la Canebière ces dernières heures.

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On saura très vite quelle stratégie sera mise en place par la direction sportive, et il n’est pas exclu qu’elle soit définie en concertation avec le futur entraîneur du club, qui devrait être Bruno Genesio. Avant cela, il faudra toutefois trouver un accord avec Habib Beye pour le libérer de la dernière année de contrat qu’il lui reste. Une opération qui devrait encore coûter cher à l’Olympique de Marseille, qui va devoir gagner en stabilité pour pouvoir sereinement redresser sa situation financière et sportive. Et ce n'est jamais une mince affaire à Marseille.
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Derniers commentaires

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totalement impossible

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Ohh quil est beau le petit dijaya et le thevenin tout deux main dans la main ,après vous êtes plutot FN tous les deux vous faites un beau couple

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Tes jaloux de mon Flow car il met des rafales il est pire qu'un tournedos frite quand tu l'écoute il te cale il est dur a l'oreille et bah ouais il fait mal un seul mot de travers et il t'emmène a l'hôpital.. cherche pas marseille tu peux pas test 13011 on est la

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Très mal acheté justement. En effet 65 et pas 80 comme annoncé dans les négociations. Vendu au delà de la valeur du joueur (30), ce qui fait perdre seulement quelques ME , amortis avec les buts décisifs qu'il aura marqué.

L’OL peut toucher un jackpot surprise venu d'Angleterre

Perso j'aimerai bien qu'il revienne , qui n'en veut ?

Lol Peut Toucher Un Jackpot Surprise Venu Dangleterre

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
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11
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