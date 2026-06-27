OM : Signer dix joueurs, la DNGC ne l'a pas interdit

L’OM est désormais fixé et aura une masse salariale encadrée. De quoi nourrir un certain optimisme pour le club phocéen la saison prochaine.

L’Olympique de Marseille l’a échappé belle et a été relativement épargné par la DNCG. Le gendarme financier a en effet décidé d’encadrer la masse salariale du club phocéen. Le mercato estival de l’ OM va désormais pouvoir s’accélérer grandement. Si des ventes importantes sont attendues, les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient également se renforcer afin de lutter sur tous les tableaux dans les prochaines semaines. En tout cas, le club pourra s’appuyer sur l’expérience de la saison 2021-2022 pour rester ambitieux malgré les contraintes actuelles.

L'OM plus soulagé que jamais

Ces dernières heures, La Provence rappelle en effet que lors de cette saison-là, l’Olympique de Marseille avait déjà subi une sanction similaire de la part de la DNCG. Les choses s’étaient toutefois plutôt très bien déroulées, puisque les Phocéens avaient recruté dix joueurs (dont Mattéo Guendouzi, Cengiz Under, Gerson ou encore William Saliba) et avaient terminé à la 2e place de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si la direction actuelle adoptera une stratégie similaire et si un tel modèle pourrait une nouvelle fois fonctionner. En tout cas, un certain soulagement règne sur la Canebière ces dernières heures.

On saura très vite quelle stratégie sera mise en place par la direction sportive, et il n’est pas exclu qu’elle soit définie en concertation avec le futur entraîneur du club, qui devrait être Bruno Genesio. Avant cela, il faudra toutefois trouver un accord avec Habib Beye pour le libérer de la dernière année de contrat qu’il lui reste. Une opération qui devrait encore coûter cher à l’Olympique de Marseille, qui va devoir gagner en stabilité pour pouvoir sereinement redresser sa situation financière et sportive. Et ce n'est jamais une mince affaire à Marseille.