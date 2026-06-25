OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

OM25 juin , 8:00
parCorentin Facy
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Sans surprise, Mason Greenwood est le principal animateur de ce début de mercato à l’OM. Fenerbahçe fait partie des prétendants à la signature de l’Anglais et pourrait inclure Mattéo Guendouzi dans l’opération.
L’Olympique de Marseille a besoin de vendre, et vite. Déjà sanctionné par l’UEFA, le club phocéen s’expose maintenant à des sanctions de la DNCG, qui va rendre son verdict dans les cinq jours à venir. L’OM doit réduire sa masse salariale de moitié et doit surtout enregistrer des ventes pour renflouer ses caisses. Mason Greenwood sera sacrifié à n’en pas douter. L’AS Roma et Fenerbahçe sont très intéressés par la signature du meilleur buteur marseillais. Pour l’heure, le club turc a dégainé avec une offre d’environ 30 millions d’euros selon L’Equipe.

Guendouzi inclus dans l'opération Greenwood ?

Une proposition insuffisante pour la direction olympienne, qui réclame entre 50 et 55 millions d’euros pour son ailier de 24 ans. Et si contre toute attente, Fenerbahçe incluait finalement un joueur dans l’opération pour ne pas faire grimper davantage la facture ? C’est l’idée inattendue soumise par nos confrères du Phocéen, évoquant notamment un potentiel échange avec… Mattéo Guendouzi.
« Une solution peut toutefois séduire tout le monde : si Fenerbahçe met des joueurs dans la balance : Nelson Semedo, le latéral droit envisagé l'été dernier, Sidiki Chérif, prometteur attaquant d'Angers parti en Turquie au mois de janvier dernier mais surtout... Mattéo Guendouzi » écrit le média spécialisé. Nos confrères voient d’un bon oeil un deal comprenant l’ancien international français de l’OM plus une somme proche de 30 millions d’euros en échange de Mason Greenwood. Reste maintenant à voir si cette formule conviendra à Fenerbahçe et surtout à Marseille.

Lire aussi

OM : Greenwood vendu, McCourt se fâcheOM : Greenwood vendu, McCourt se fâche
Car si les dirigeants phocéens pourraient être séduits par l’idée de revoir Mattéo Guendouzi au Vélodrome, ils ont surtout besoin de cash pour satisfaire les exigences de la DNCG mais aussi de Frank McCourt. Car le propriétaire américain a été très clair avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi : ils vont devoir se débrouiller seuls et vendre un maximum de joueurs pour que le boss de l’OM n’ait pas besoin de signer un nouveau chèque de 100 millions d’euros ou plus cet été.
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Derniers commentaires

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

Ça serait formidable. Mais je n'y crois pas du tout.

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

il n'a que 27 ans

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

lol tu te fais tellement honte.... tu finis par le croire. qd tu sors de ton HLM dans ta cité de Seine ST Denis, tu as l impression d etre sur le vieux port ! pas porc hein; ça passe pas dans ton hall d entrée...

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

whaouuuuu cette vanne. t as fais une école ou c est un don?

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

Cette blague.......

Om Matteo Guendouzi En Route Pour Marseille

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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