Que fait l'OM avec Greenwood ? MU s'énerve

Certes mais il est mal tiré quand meme.
Micky reste impressionnant sur sa ligne… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Il est en train de bien rattrapper Messi et CR7... alors qu'il n'a que 27 ans. Ta connaissance du Football est vraiment nulle ! ^^
Les pleureuses Sardines du sud toujours présentes sur les infos lyonnaises, pour baver de jalousie.
Ça fait 2 mois qu’il fait surtout des grigris inutiles et même préjudiciables au collectif, tout l’inverse de Baracacolac… 😩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
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🚨 Fenerbahçe have agreed personal terms with Mason Greenwood and are preparing a bid worth around £30m plus add-ons. Marseille are demanding €50m plus bonuses and are unwilling to accept less, partly because Manchester United hold a 40% sell-on clause. [@lequipe]