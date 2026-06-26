Mason Greenwood avec le maillot de l'OM

Que fait l'OM avec Greenwood ? MU s'énerve

OM26 juin , 21:30
parQuentin Mallet
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L'avenir de Mason Greenwood est sur toutes les lèvres à Marseille, mais aussi à Manchester United. Les Red Devils, qui récolteront une grosse part du montant de la vente de son ancien joueur, voient l'opération s'enliser.
Dans quel club évoluera Mason Greenwood la saison prochaine ? Si son départ de l'Olympique de Marseille n'est plus qu'une question de temps, l'identité de son point de chute reste encore à définir. L'AS Rome a longtemps été considérée comme la grande favorite et la priorité de l'attaquant britannique, mais la durée des négociations entre les clubs concernés a permis à Fenerbahçe de reprendre du terrain.
Aux dernières nouvelles, Greenwood est tombé d'accord avec l'écurie stambouliote pour un contrat mirobolant, mais la nouvelle direction du Fener n'a proposé « que » 30 millions d'euros et des bonus. Pour l'OM, c'est une enveloppe encore trop insuffisante. Et pour Manchester United, ce n'est que le début d'un feuilleton interminable.

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Manchester United attend la vente de Greenwood

Comme l'explique The Peoples Person, Manchester United espère qu'une solution sera trouvée rapidement pour permettre à cette opération de se conclure. Car les Red Devils sont certains de toucher un gros pactole grâce à sa vente par l'OM. Ces derniers devraient récolter 40 % du montant global de son transfert. Etant donné que la direction marseillaise est inflexible au niveau du montant, à savoir 50 à 55 millions d'euros, le pensionnaire d'Old Trafford sait qu'une grosse rentrée d'argent tombera cet été. Le problème est qu'il ne sait pas quand. Et voir le prix diminuer ne serait pas non plus une bonne nouvelle pour les pensionnaires d'Old Trafford.
En attendant, le dossier Mason Greenwood est toujours aussi incertain. L'Equipe a récemment révélé que beaucoup de prétendants jouent la montre car ils estiment que l'OM sera dans l'obligation de le brader au bout d'un moment à cause des soucis financiers qui le touchent. Mais pour un joueur qui a été décisif à 37 reprises en 45 apparitions la saison dernière, Marseille a bien l'intention de faire la fine bouche.
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Norvege France Les Compos 21h Sur M6 Et Bein Sports 1

Ligue 1

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