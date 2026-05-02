OM : Rothen massacre Benatia

La crise couve à l'Olympique de Marseille avec des résultats médiocres et de fortes tensions en interne. Difficile de dédouaner Habib Beye d'autant que le contraste avec Rennes est saisissant.

Rothen détruit Habib Beye, le boulet

Cela fait beaucoup de problèmes pour Habib Beye. Nommé à l'OM il y a un peu plus de deux mois, le Sénégalais n'échappe pas aux critiques des observateurs concernant le fond de jeu de son équipe. Jérôme Rothen est encore plus sévère et considère que Beye coule à lui seul le club olympien. Pour le présentateur de Rothen s'enflamme, le coach marseillais est incapable de tenir un vestiaire et de guider une équipe sur le long terme. L'évolution de Rennes sans lui confirme que les dirigeants marseillais ont fait une erreur de le nommer.

« Pour lui, arriver à Marseille c’était tombé du ciel. Entraîneur de l’OM avec si peu de repères et de compétences. Moi le problème que j’ai avec Habib Beye, c’est qu’il y a eu l’épisode Stade Rennais et je ne peux pas faire comme si ça n’avait pas existé. Il se passe exactement la même chose à Marseille. Très souvent, on nous a dit que le bilan comptable d’Habib Beye était bon. Il avait même dépassé Lyon. Sauf que derrière ils sont à 4 points de Lyon et c’est surtout Rennes. Ils étaient 9 points derrière l’OM quand Beye a été nommé et aujourd’hui ils ont 3 points d’avance. Ça montre qu’ils (les Marseillais) se sont trompés sur toute la ligne en prenant Habib Beye comme entraîneur », a t-il lâché sur RMC.

De quoi forcer Habib Beye à faire gagner ses trois derniers matchs à l'OM. Si Nantes et Le Havre sont à portée des Phocéens, la dernière rencontre contre Rennes sera terrible. Elle pourrait être le révélateur ultime du Sénégalais à Marseille, le poussant obligatoirement vers la sortie en cas d'échec.