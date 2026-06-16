ASSE : Kilmer Sports fait un miracle, ça va rapporter gros

L’AS Saint-Étienne ne manque pas de travail en ce début de mercato. Les Verts peuvent toutefois se féliciter de l’état de leur masse salariale.

L’ ASSE sera l’une des candidates à la montée la saison prochaine en Ligue 2. Les Verts ne sont pas passés loin de retrouver l’élite lors du précédent exercice, échouant en barrages contre l’OGC Nice.

Cet été, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard devront se montrer malins afin de renforcer leur effectif tout en dégraissant. Plusieurs joueurs sont courtisés et pourraient rapporter de belles sommes à la direction stéphanoise. Déjà, on peut dire que l’ASSE réalise un bon travail en ce début de mercato. En tout cas, cela faisait longtemps que la masse salariale ne s’était pas aussi bien portée.

Kilmer Sports gagne son combat

Selon les informations de L’Équipe, le salaire mensuel moyen chez les Verts est désormais de 32 000 euros. Sachant que l’AS Saint-Étienne souhaite encore boucler trois départs importants, ce chiffre va encore baisser.

Julien Le Cardinal est actuellement le joueur le mieux payé avec 40 000 euros bruts mensuels, suivi de Zuriko Davitashvili (38 000 euros), puis de Dennis Appiah, Irvin Cardona, João Ferreira et Chico Lamba à 35 000 euros.

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Avec les futurs départs annoncés de Davitashvili (38 000 euros), de Dennis Appiah (35 000 euros) et de Florian Tardieu (30 000 euros), cela représentera encore de sérieuses économies pour Kilmer Sports. Le propriétaire de l’AS Saint-Étienne a fait de la maîtrise de la masse salariale une priorité absolue depuis son arrivée.

La baisse de cette dernière a permis au club de retrouver des finances saines et de ne plus être en danger vis-à-vis de la DNCG. Si la montée en Ligue 1 n’est pas encore acquise, elle pourrait, si elle se concrétise à l’avenir, être abordée avec davantage de sérénité et de stabilité par un club qui n'en demandait pas tant.