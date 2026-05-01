OM : 8 millions d’euros pour Rulli, l’offre arrive

Le match le plus important de l année
Après un excellent début de championnat depuis quelques mois il est plutôt bon mais rien d exceptionnel non plus
Rien de sûr car désolé de vous décevoir mais Greenwood n'a jamais dit qu'il voulait quitter l'OM.
Alvarez c est le rêve c est sur !!! Mais ça va etre très très dur de le déloger d Espagne.
Si l'OM joue comme ces derniers temps, Nantes a de grandes chances.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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🚨Geronimo Rulli : "Je peux le dire maintenant que j’ai joué plusieurs matchs depuis plus d’un an. Je pense que tous les joueurs ne peuvent pas jouer dans ce club, mais si tu as joué ici, alors tu peux jouer partout. Mais, oui, il faut être un peu fou pour jouer à l’OM."