OM : 8 millions d’euros pour Rulli, l’offre arrive

Geronimo Rulli n'a pas donné totalement satisfaction cette saison avec l'OM, et une belle offre ne sera pas repoussée. Cela tombe bien, Boca Juniors arrive avec 8 ME.

Geronimo Rulli résume à lui seul la saison de l’Olympique de Marseille . Intouchable il y a un an et considéré comme une excellente pioche, le gardien passé par Nice et l’Ajax Amsterdam a perdu de sa superbe. Avec 51 buts encaissés en 37 matchs, l’Argentin n’a pas été catastrophique, mais il n’a pas non plus sorti l’OM de situations compliquées, à l’image de sa faillite en Ligue des Champions, quand il a été impuissant avec huit buts encaissés sur les trois derniers matchs.

Boca Juniors a un besoin urgent

Apparu très nerveux, moins adroit dans la relance, Rulli n’est pas certain d’aller au bout de sa dernière année de contrat. A 33 ans, l’international argentin pourrait bien revenir dans son pays, lui qui a quitté Estudiantes La Plata en 2014. En effet, selon les informations de El Crack Deportivo, Boca Juniors cherche à le faire venir cet été.

Une belle offre serait même en préparation. Elle se monterait à quasiment 8 millions d’euros, afin de faire venir un gardien très apprécié en Argentine, où il est la doublure d’Emiliano Martinez en sélection. Le club de Buenos Aires est un peu en panique actuellement sachant que son gardien titulaire s’est rompu les ligaments du genou. Ce qui explique cette offre qui, selon Le Phocéen, ne serait pas refusée si jamais elle arrivait sur le bureau de Stéphane Richard.

Cela peut se comprendre, à l’heure où l’OM a besoin de vendre pour renflouer un peu les caisses, récupérer 8 millions d’euros pour un gardien loin d’être impérial, qui a passé la trentaine et qui n’a plus qu’un an de contrat, semble presque inespéré. Cela laisserait toutefois un énorme vide à ce poste, car Jeffrey De Lange, numéro 2 à l’OM, n’est pas certain de continuer l’aventure en Provence la saison prochaine.