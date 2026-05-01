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OM : 8 millions d’euros pour Rulli, l’offre arrive

OM01 mai , 13:20
parGuillaume Conte
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Geronimo Rulli n'a pas donné totalement satisfaction cette saison avec l'OM, et une belle offre ne sera pas repoussée. Cela tombe bien, Boca Juniors arrive avec 8 ME.
Geronimo Rulli résume à lui seul la saison de l’Olympique de Marseille. Intouchable il y a un an et considéré comme une excellente pioche, le gardien passé par Nice et l’Ajax Amsterdam a perdu de sa superbe. Avec 51 buts encaissés en 37 matchs, l’Argentin n’a pas été catastrophique, mais il n’a pas non plus sorti l’OM de situations compliquées, à l’image de sa faillite en Ligue des Champions, quand il a été impuissant avec huit buts encaissés sur les trois derniers matchs.

Boca Juniors a un besoin urgent 

Apparu très nerveux, moins adroit dans la relance, Rulli n’est pas certain d’aller au bout de sa dernière année de contrat. A 33 ans, l’international argentin pourrait bien revenir dans son pays, lui qui a quitté Estudiantes La Plata en 2014. En effet, selon les informations de El Crack Deportivo, Boca Juniors cherche à le faire venir cet été.
Une belle offre serait même en préparation. Elle se monterait à quasiment 8 millions d’euros, afin de faire venir un gardien très apprécié en Argentine, où il est la doublure d’Emiliano Martinez en sélection. Le club de Buenos Aires est un peu en panique actuellement sachant que son gardien titulaire s’est rompu les ligaments du genou. Ce qui explique cette offre qui, selon Le Phocéen, ne serait pas refusée si jamais elle arrivait sur le bureau de Stéphane Richard.
Cela peut se comprendre, à l’heure où l’OM a besoin de vendre pour renflouer un peu les caisses, récupérer 8 millions d’euros pour un gardien loin d’être impérial, qui a passé la trentaine et qui n’a plus qu’un an de contrat, semble presque inespéré. Cela laisserait toutefois un énorme vide à ce poste, car Jeffrey De Lange, numéro 2 à l’OM, n’est pas certain de continuer l’aventure en Provence la saison prochaine.

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Rien de sûr car désolé de vous décevoir mais Greenwood n'a jamais dit qu'il voulait quitter l'OM.

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Alvarez c est le rêve c est sur !!! Mais ça va etre très très dur de le déloger d Espagne.

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Si l'OM joue comme ces derniers temps, Nantes a de grandes chances.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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