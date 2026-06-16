CdM 2026 : L'Angleterre perd un joueur majeur sur blessure !

Les préparatifs de l'Angleterre avaient déjà été chamboulés par un tremblement de terre puis par un vol de matériel, voilà désormais qu'un joueur important de l'effectif, Tino Livramento, doit déclarer forfait.

Les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes du côté de l'Angleterre. A cause d'une blessure aux ischio-jambiers survenus juste avant le premier match des Three Lions face à la Croatie, Tino Livramento doit déclarer forfait pour l'intégralité de la Coupe du monde 2026, indique The Telegraph. Un pépin physique qui tombe au pire des moments pour celui qui avait une confiance importante de son sélectionneur et qui était pressenti pour occuper le couloir droit de la défense britannique pour le Mondial. Nos confrères britanniques ajoutent que Thomas Tuchel va le remplacer par Trevoh Chalobah, joueur de Chelsea.