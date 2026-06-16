Rennes trouve 100 ME et nargue l’OL et l’OM

Rennes aborde le mercato avec les poches pleines et la confiance au maximum. De quoi rendre jaloux l'OL et l'OM.

Tous les clubs français ne sont pas logés à la même enseigne au moment où le mercato vient d’ouvrir ses portes. Le PSG n’a aucune considération à avoir pour des restrictions économiques, et peut se faire plaisir s’il en ressent le besoin. La musique est différente pour l’OL et l’OM , qui n’ont pas encore passé la DNCG et sont clairement inquiétés par les instances financières. Les deux « Olympiques » doivent vendre avant d’acheter, et ils ne sont pas certains d’avoir les mains libres pour enregistrer de nouvelles recrues sans aucune restriction.

Rennes multiplie les grosses ventes

Un serrage de ceinture qui peut profiter à des outsiders du championnat de France, comme ce fut le cas avec Lens cette saison. Pour 2026-2027, Rennes espère de moins en moins secrètement profiter de sa bonne santé financière pour passer devant les gros bras de la Ligue 1 . Le club breton bénéficie d’un propriétaire aux poches pleines, mais ce n’est pas la seule explication. Sa capacité à très bien vendre, y compris les joueurs qui n’ont pas convaincu, lui permet d’avoir une énorme enveloppe pour le mercato.

Dans son point sur l’ouverture du mercato au Roazhon Park, Ouest-France fait les comptes et glisse même un clin d’oeil à l’OL et à l’OM. « Le club breton est l’un des rares à ne pas changer de coach, et l’OM ou Lyon (au hasard) aimerait bien pouvoir présenter déjà une vente à plus de 60 millions d’euros (celle de Jacquet à Liverpool) pour s’éclaircir l’horizon. Rennes va récupérer aussi environ 5 millions d’euros sur la vente de Gronbaek à Hambourg. Il sait que les marques d’intérêt à l’étranger pour Jordan James, estimé proche de 15 millions d’euros, et Djaoui Cissé, évalué proche de 20, ne manquent pas », souligne le quotidien du grand Ouest. Un total de recettes de 100 millions d’euros avec le départ d’un seul titulaire, voilà de quoi ficeler les premiers dossiers.

Rennes a en effet déjà bouclé l’arrivée d’Adrien Thomasson et a sécurisé l’avenir d’Esteban Lepaul. Un défenseur de premier plan et un attaquant de soutien sont désormais ciblés, mais aussi un gardien pour doubler ou remplacer Brice Samba.