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Mondial 2026 : L'Iran se sent opprimé après avoir été viré des USA

Mondial 202616 juin , 14:20
parFoot01 avec Reuters
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L'entraîneur iranien Amir Ghalenoei a estimé que son équipe était "opprimée" en raison de changements de dernière minute dans son programme de déplacement, provoqués par la guerre déclenchée fin février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.
S'exprimant après le match nul arraché lundi face à la Nouvelle-Zélande pour le premier match de Coupe de monde à Los Angeles de son équipe, il a noté que ses perturbations avaient affecté les performances de cette dernière.
La fédération iranienne de football avait en dernière minute négocié l'installation du camp de base de l'équipe dans la ville frontalière mexicaine de Tijuana et non pas dans l'Etat américain de l'Arizona comme initialement prévu.
Des responsables iraniens ont noté le mois dernier que le personnel encadrant de l'équipe de football avait dû patienter longtemps avant d'obtenir leurs visas américains, ajoutant que certains membres de l'encadrement ne l'avaient pas reçu.
Amir Ghalenoei a dit que l'équipe s'est vue contrainte de retourner directement aux Mexique après son match contre la Nouvelle-Zélande alors qu'elle avait prévu de passer la nuit à Los Angeles
"Nous étions censés rester ici ce soir pour récupérer et repartir demain midi, mais ils ne nous l'ont pas permis. Pour être honnête, je n'ai aucune idée de la raison. Je pense que notre équipe est peut-être la plus opprimée de toute la Coupe du monde", a-t-il déclaré, sans préciser qui avait imposé cette restriction.
Ni le département d'État américain ni la Fifa n'ont répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.
De nombreuses personnes irano-américaines s'étaient rassemblées avant le début du match à Los Angeles, qui compte la plus importante communauté iranienne hors d'Iran dont de nombreuses personnes qui ont fui le pays après la révolution islamique.
Et, également avant le début du match, le président américain Donald Trump a annoncé la signature d'un accord-cadreen vue de mettre fin à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran.
Selon l'attaquant iranien Mehdi Taremi, les restrictions de déplacement pesant sur l'équipe l'empêchent de donner le meilleur d'elle-même en ce début de tournoi.
"Ce n'est pas bon pour nous. Je pense que ce n'est pas bon pour le football. Je pense que la FIFA doit nous aider davantage", a-t-il dit, ajoutant que l'équipe aurait dû disposer de deux jours pour se familiariser avec le terrain de Los Angeles, ce qu'elle n'a pas eu.
"C'est vraiment grave et cela affecte notre équipe, nous voulons juste la tranquillité", a poursuivi Mehdi Taremi, ajoutant que le président de la Fifa, Gianni Infantino, s'était rendu dans les vestiaires de l'Iran.
Amir Ghalenoei a également souligné l'absence de membres clés du staff technique, en raison de restrictions de visa, ce qui a contraint les entraîneurs à assumer des responsabilités supplémentaires sur le banc.
"Notre équipe d'encadrement, beaucoup d'entre eux ne sont pas là. Nous avons dû assumer ces rôles nous-mêmes", a-t-il dit.
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