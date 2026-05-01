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OM : Beye écarte Abdelli, clash total à Marseille

OM01 mai , 19:00
parCorentin Facy
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Au coeur d’une violente altercation avec Habib Beye après le match nul de l’OM contre Nice dimanche soir (1-1), Himad Abdelli a été écarté du groupe olympien pour le déplacement à Nantes ce samedi.
Pointant du doigt devant tous les joueurs l’implication insuffisante de certains remplaçants après le match nul contre Nice dimanche, Habib Beye a provoqué la furie d’Himad Abdelli. Selon les informations de L’Equipe ou encore de Foot Mercato, l’entraîneur olympien et le milieu de terrain algérien se sont violemment invectivés. « T’es pas mon père, je m’en bas les c… » aurait notamment lâché l’ex-capitaine du SCO Angers à son entraîneur. Une attitude qui ne passe pas auprès d’Habib Beye, qui n’a pas non plus aimé l’entrée très insuffisante d’Himad Abdelli, qui a bêtement perdu le ballon sur le but de l’égalisation niçoise, samedi au Vélodrome.
Conséquence directe de ce clash, l’Algérien ne fera pas partie du groupe de l’OM pour le déplacement à Nantes, samedi à 15 heures, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, selon La Minute OM. « Himad Abdelli ne fera pas le déplacement à Nantes. L’international algérien, actuellement en difficulté à l’OM, ne figure pas dans le groupe pour cette rencontre. Il a quitté la Commanderie en voiture, et non avec le reste de l’équipe » a publié le compte spécialisé sur X. Une mesure forte de la part d’Habib Beye, qui doit pourtant faire face à plusieurs absences pour ce match dont celles de Timothy Weah, de Benjamin Pavard ou encore de Geoffrey Kondogbia.

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Des indisponibilités qui ne profiteront pas à Himad Abdelli, lequel n’entre clairement plus dans les plans d’Habib Beye pour les trois derniers matchs de la saison à l’Olympique de Marseille. Une absence que ne pleureront pas les supporters phocéens qui, s’ils ne donnent pas raison à Habib Beye sur tout depuis son arrivée, seront néanmoins d’accord avec l’entraîneur phocéen sur le niveau largement insuffisant affiché par Abdelli ces dernières semaines. Au milieu de terrain, des profils comme Arthur Vermeeren ou Tochukwu Nnadi seront donc certainement sollicités pour épauler les indiscutables Quinten Timber et Pierre-Emile Hojbjerg en Loire-Atlantique.
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Derniers commentaires

OL : Ce bon plan du mercato tombe déjà à l'eau

Ils inventent des rumeurs et apres font des articles pour dire que c'est loupé j adore ^^

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

Pour moi l'équipe de l'époque c'était autre chose que celle là. Le truc c'est que l'OL marchait sur l'eau mais vous aviez une autre équipe qu'à l'heure actuelle quand même. Moi j'aimais bien les Niang / Pagis and co ...

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

C étais l équivalent, L OM de ribery avait rien gagner non plus c étais l époque que jean Fernández c'est fait viré de son poste d entraîneur

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

Je suis d'accord mais imagine un mec comme Greenwood avec des Pagis/Niang etc pour l'épauler plutôt que les joueurs actuels ... Pour moi, qu'il réussisse à performer dans cette équipe actuelle en dit long sur ses capacités par rapport à un Ribery qui était clairement mieux épaulé.

LdC : Fred Hermel écoeuré par ce PSG-Bayern à vomir

Oui, mais des étrangers, je parlais des français.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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