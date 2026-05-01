OM : Beye écarte Abdelli, clash total à Marseille

Au coeur d’une violente altercation avec Habib Beye après le match nul de l’OM contre Nice dimanche soir (1-1), Himad Abdelli a été écarté du groupe olympien pour le déplacement à Nantes ce samedi.

« T’es pas mon père, je m’en bas les c… » aurait notamment lâché l’ex-capitaine du SCO Angers à son entraîneur. Une attitude qui ne passe pas auprès d’Habib Beye, qui n’a pas non plus aimé l’entrée très insuffisante d’Himad Abdelli, qui a bêtement perdu le ballon sur le but de l’égalisation niçoise, samedi au Vélodrome. Pointant du doigt devant tous les joueurs l’implication insuffisante de certains remplaçants après le match nul contre Nice dimanche, Habib Beye a provoqué la furie d’Himad Abdelli. Selon les informations de L’Equipe ou encore de Foot Mercato, l’entraîneur olympien et le milieu de terrain algérien se sont violemment invectivés aurait notamment lâché l’ex-capitaine du SCO Angers à son entraîneur. Une attitude qui ne passe pas auprès d’Habib Beye, qui n’a pas non plus aimé l’entrée très insuffisante d’Himad Abdelli, qui a bêtement perdu le ballon sur le but de l’égalisation niçoise, samedi au Vélodrome.

« Himad Abdelli ne fera pas le déplacement à Nantes. L’international algérien, actuellement en difficulté à l’OM, ne figure pas dans le groupe pour cette rencontre. Il a quitté la Commanderie en voiture, et non avec le reste de l’équipe » a publié le compte spécialisé sur X. Une mesure forte de la part d’Habib Beye, qui doit pourtant faire face à plusieurs absences pour ce match dont celles de Timothy Weah, de Benjamin Pavard ou encore de Geoffrey Kondogbia. Conséquence directe de ce clash, l’Algérien ne fera pas partie du groupe de l’OM pour le déplacement à Nantes, samedi à 15 heures, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1 , selon La Minute OM.a publié le compte spécialisé sur X. Une mesure forte de la part d’Habib Beye, qui doit pourtant faire face à plusieurs absences pour ce match dont celles de Timothy Weah, de Benjamin Pavard ou encore de Geoffrey Kondogbia.

Des indisponibilités qui ne profiteront pas à Himad Abdelli, lequel n’entre clairement plus dans les plans d’Habib Beye pour les trois derniers matchs de la saison à l’Olympique de Marseille. Une absence que ne pleureront pas les supporters phocéens qui, s’ils ne donnent pas raison à Habib Beye sur tout depuis son arrivée, seront néanmoins d’accord avec l’entraîneur phocéen sur le niveau largement insuffisant affiché par Abdelli ces dernières semaines. Au milieu de terrain, des profils comme Arthur Vermeeren ou Tochukwu Nnadi seront donc certainement sollicités pour épauler les indiscutables Quinten Timber et Pierre-Emile Hojbjerg en Loire-Atlantique.