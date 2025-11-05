OM : Robinio Vaz vaut 15ME, Marseille est choqué

Véritable révélation de cette première partie de saison de l'Olympique de Marseille, Robinio Vaz profite du temps de jeu accordé par Roberto De Zerbi pour montrer son talent. Un talent qui commence à faire parler en Europe.

Agé de seulement 18 ans, Robinio Vaz est devenu l'un des chouchous du Vélodrome, le jeune attaquant formé à Sochaux commençant à aligner des performances époustouflantes avec le brin de culot réservé aux joueurs de cette génération. Avec quatre buts et deux passes décisives en Ligue 1, le natif de Mantes-la-Jolie s'est déjà fait une réputation en France, mais c'est désormais l'Europe qui regarde attentivement les prestations de Robinio Vaz. Pour preuve, ce mercredi, l'attaquant, sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2028, apparaît pour la première fois dans la Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football, laquelle s'est penchée sur les joueurs n’ayant pas encore fêté leur 20ème anniversaire avec la plus haute valeur de transfert.

Robinio Vaz scruté par l'Europe

Après seulement quelques matchs en Ligue 1, et une apparition en Ligue des champions, l a valeur de Robinio Vaz est estimée par l'Observatoire du Foot CIES à 15 millions d'euros, là où Transfermakt estime à 4 millions d'euros seulement le prix éventuel de l'attaquant de 18 ans. Bien évidemment, cette estimation fait bondir les supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels voient Robinio Vaz avec les yeux de l'amour et un peu d'exagération. Mais pour son entrée dans ce classement, et après seulement 280 minutes de jeu sous le maillot phocéen cette saison, toutes compétitions confondues, le joueur de l'OM frappe tout de même fort. D'autant qu'il est totalement hors de question pour Pablo Longoria de vendre un joueur qui a fait ses débuts avec Marseille le 14 janvier dernier lors de la défaite aux tirs au but contre le LOSC Lille en Coupe de France au Vélodrome.

Si la progression sportive de Robinio Vaz continue, et que ses statistiques tiennent le rythme actuel, il ne fait nul doute que sa valeur comptable s'envolera. Mais pour l'instant, l'attaquant doit encore prouver des choses, et notamment sur la scène européenne où il sera forcément plus attendu qu'avant. Et pourquoi pas dès ce mercredi soir contre l'Atalanta, même si Roberto De Zerbi ne le titularisera probablement pas, l'entraîneur de l'OM s'appuyant sur son trio Paixao-Greenwood-Aubameyang.