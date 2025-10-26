Robinio Vaz, l'OM tombe de haut

Battu à Lens samedi soir, l'Olympique de Marseille a grandement déçu en attaque. Titularisé à Bollaert, le jeune Robinio Vaz a été transparent. De quoi calmer l'euphorie naissante autour du joueur de 18 ans.

Marseille est tombé de haut samedi soir. Après cinq succès de rang en Ligue 1 et des prestations de haute volée, l' OM a été battu par Lens 2-1. Les Phocéens ont perdu la tête du championnat au profit du PSG et sont même passés troisièmes au profit des Sang et Or. Surtout, ils ont grandement déçu leurs supporters concernant le contenu de leur match. Meilleure attaque de Ligue 1 (22 buts inscrits), le club olympien ne s'est pas créé beaucoup d'occasions face à Lens. Son secteur offensif n'a pas vraiment pesé face à l'arrière garde artésienne.

Un révélateur terrible pour Robinio Vaz

Le joueur marseillais le plus décevant a été incontestablement Robinio Vaz. Auteur de 2 buts et de 2 passes décisives cette saison, l'attaquant de 18 ans a été la grande révélation de l'OM. De quoi forcer Roberto de Zerbi à le titulariser à Bollaert. Malheureusement, il a été totalement transparent et n'a pas montré la même fraîcheur que lors des précédents matchs. Une contre-performance logique pour le compte X Espoirs du Football. Sur le réseau social, il a rappelé que Vaz avait surtout brillé en tant que remplaçant et qu'il avait encore beaucoup à prouver sous le maillot phocéen.

« On a tellement vanté les mérites de Robinio Vaz (2007) depuis le début de la saison qu'on peut dire que sa prestation contre le RC Lens a été très moyenne. Face à une défense centrale très performante, Vaz n'a pas existé et a eu énormément de déchets. Mais soyons clairs, c'est aussi ça l'apprentissage du haut niveau, et c'est très bien pour la progression de Vaz car il faut bien voir la différence entre être titulaire à Bollaert contre le RC Lens et entrer en jeu contre des adversaires rincés par 70 minutes contre l'attaque marseillaise », a t-il écrit. Pas de quoi paniquer donc pour Robinio Vaz qui aura déjà l'occasion de se racheter mercredi soir contre Angers au Vélodrome.