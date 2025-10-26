ICONSPORT_274910_0099

Robinio Vaz, l'OM tombe de haut

OM26 oct. , 13:40
parMehdi Lunay
4
Battu à Lens samedi soir, l'Olympique de Marseille a grandement déçu en attaque. Titularisé à Bollaert, le jeune Robinio Vaz a été transparent. De quoi calmer l'euphorie naissante autour du joueur de 18 ans.
Marseille est tombé de haut samedi soir. Après cinq succès de rang en Ligue 1 et des prestations de haute volée, l'OM a été battu par Lens 2-1. Les Phocéens ont perdu la tête du championnat au profit du PSG et sont même passés troisièmes au profit des Sang et Or. Surtout, ils ont grandement déçu leurs supporters concernant le contenu de leur match. Meilleure attaque de Ligue 1 (22 buts inscrits), le club olympien ne s'est pas créé beaucoup d'occasions face à Lens. Son secteur offensif n'a pas vraiment pesé face à l'arrière garde artésienne.

Un révélateur terrible pour Robinio Vaz

Le joueur marseillais le plus décevant a été incontestablement Robinio Vaz. Auteur de 2 buts et de 2 passes décisives cette saison, l'attaquant de 18 ans a été la grande révélation de l'OM. De quoi forcer Roberto de Zerbi à le titulariser à Bollaert. Malheureusement, il a été totalement transparent et n'a pas montré la même fraîcheur que lors des précédents matchs. Une contre-performance logique pour le compte X Espoirs du Football. Sur le réseau social, il a rappelé que Vaz avait surtout brillé en tant que remplaçant et qu'il avait encore beaucoup à prouver sous le maillot phocéen.
« On a tellement vanté les mérites de Robinio Vaz (2007) depuis le début de la saison qu'on peut dire que sa prestation contre le RC Lens a été très moyenne. Face à une défense centrale très performante, Vaz n'a pas existé et a eu énormément de déchets. Mais soyons clairs, c'est aussi ça l'apprentissage du haut niveau, et c'est très bien pour la progression de Vaz car il faut bien voir la différence entre être titulaire à Bollaert contre le RC Lens et entrer en jeu contre des adversaires rincés par 70 minutes contre l'attaque marseillaise », a t-il écrit. Pas de quoi paniquer donc pour Robinio Vaz qui aura déjà l'occasion de se racheter mercredi soir contre Angers au Vélodrome.
R. Vaz

R. Vaz

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Derniers commentaires

Lens-OM : Thauvin au bord des larmes sur Ligue1+

Tout ça ressemble à un énorme appel du pied aux recruteurs de l'OM

Elle a gâché Lens-OM, Stéphanie Frappart envoyée en Ligue 2

au centre ou a la var .. "c'est haut mais ca reste pas ca glisse c'est bon pour moi ..." C'est claire qu'elle est nulle et depuis longtemps mais c'est pour le quota

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Pour ce soir tout dependra de l'equipe de depart et des changements que fonseca nous pondra .. si on n'arrive pas a marquer plus de 1 buts ca sera compliqué . j'aimerai qu'il mette sulc en 9 a la place de satriano car c'est vraiment compliqué avec lui.. il joue trop bas et n'attire aucun defenseur ce qui empeche les ailliers d'avoir des espaces pour deborder

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

je suis moins optimiste que toi

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Quand tu vois le prix de l'effectif lyonnais et celui de l'effectif de strasbourg .. c'est juste un valeurde 100M de plus .. Quand tu vois les transferts sachant qu'en plus tu as des prets interne avec chelsea .. normal que strabourg soit superieur a lyon qui a perdu cherki lacazette mikau almada en joueur important et aucun n'a été remplacé qualitativement .. 30M de transfert combien chez blueco?110M 6 joueurs venant de chelsea dont 4 prets (valeur joueur de 40M environ)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

