Robinio Vaz, l'OM tombe de haut

Tout ça ressemble à un énorme appel du pied aux recruteurs de l'OM
au centre ou a la var .. "c'est haut mais ca reste pas ca glisse c'est bon pour moi ..." C'est claire qu'elle est nulle et depuis longtemps mais c'est pour le quota
Pour ce soir tout dependra de l'equipe de depart et des changements que fonseca nous pondra .. si on n'arrive pas a marquer plus de 1 buts ca sera compliqué . j'aimerai qu'il mette sulc en 9 a la place de satriano car c'est vraiment compliqué avec lui.. il joue trop bas et n'attire aucun defenseur ce qui empeche les ailliers d'avoir des espaces pour deborder
je suis moins optimiste que toi
Quand tu vois le prix de l'effectif lyonnais et celui de l'effectif de strasbourg .. c'est juste un valeurde 100M de plus .. Quand tu vois les transferts sachant qu'en plus tu as des prets interne avec chelsea .. normal que strabourg soit superieur a lyon qui a perdu cherki lacazette mikau almada en joueur important et aucun n'a été remplacé qualitativement .. 30M de transfert combien chez blueco?110M 6 joueurs venant de chelsea dont 4 prets (valeur joueur de 40M environ)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
🇫🇷 On a tellement vanté les mérites de Robinio Vaz (2007) depuis le début de la saison qu'on peut dire que sa prestation contre le RC Lens a été très moyenne. Face à une défense centrale très performante, Vaz n'a pas existé et a eu énormément de déchets. Mais soyons clairs,
🚨Robinio Vaz ce soir : - 15 ballons touchés - 4 touches non réussies - 9 perte de balle - 50% de passes réussies - 0/5 duels remportés - 0.09XG [@SofascoreINT]