Robinio Vaz reçoit une offre qui énerve l’OM

Robinio Vaz est le joueur qui monte et qui fait parler de lui à Marseille depuis plusieurs semaines. Le jeune attaquant français de 18 ans est dans les plans de Roberto De Zerbi et suscite déjà des convoitises.

Pas encore titulaire avec l’Olympique de Marseille en Ligue 1 cette saison, Robinio Vaz compte néanmoins cinq apparitions en championnat depuis le mois d’août. Impactant à chaque entrée, le natif de Mantes-la-Jolie a encore été très bon à Strasbourg en tant que joker. Impliqué sur le but de la victoire inscrit par Amir Murillo, le jeune international U20 de l’équipe de France représente une vraie menace à long terme pour Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de l’attaque de l’OM. Ses performances sont saluées en interne, où Roberto De Zerbi est fan de son profil et de sa mentalité.

Il n’est pas le seul puisque selon le site Sports Boom , Robinio Vaz est très courtisé en ce qui concerne son choix de sélection. Sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw était dans les tribunes de l’Orange Vélodrome pour le match entre l’OM et le PSG la semaine dernière. L’entraîneur des Lions de la Teranga était justement là pour observer Robinio Vaz, lequel suscite la convoitise de la France bien sûr qu’il représente avec les jeunes mais aussi du Sénégal et de la Guinée-Bissau, deux autres sélections qu’il est en droit de représenter. Sports Boom ajoute que le Sénégal souhaite faire le forcing afin d’avoir une réponse de Robinio Vaz avant la Coupe d’Afrique des Nations qui se dispute en janvier prochain.

R. Vaz France • Âge 18 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Du côté de l’Olympique de Marseille, on imagine toutefois que cette perspective n’enchante pas Pablo Longoria, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. Et pour cause, les trois hommes projetaient justement de faire de Robinio Vaz un titulaire à l’OM pendant la CAN puisque cette compétition va également priver le club phocéen de Gouiri (Algérie) et d’Aubameyang (Gabon). Reste maintenant à voir si le joueur de 18 ans, qui a fait toutes ses classes avec l’équipe de France jusqu’à maintenant, cédera aux sirènes du Sénégal et s’il prendra une décision aussi vite. Nul doute que du côté de Marseille, on encouragera l’ancien Sochalien à prendre tout son temps avant de trancher une décision aussi crucial pour la suite de sa carrière.