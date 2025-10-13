OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle

Titulaire contre Metz avant la trêve internationale, Robinio Vaz avait été contraint de sortir sur blessure. Un coup dur pour Roberto De Zerbi, qui a toutefois reçu une excellente nouvelle ces derniers jours.

L’ Olympique de Marseille n’a sans doute jamais été aussi armé offensivement que cette saison. Après un mercato satisfaisant, le club phocéen dispose d’une force de frappe importante en attaque avec Greenwood, Paixao, Weah ou Traoré mais aussi Aubameyang et Gouiri. Le technicien italien a des choix forts à effectuer pour chaque match d’autant qu’un élément de plus s’est ajouté à l’équation ces dernières semaines : Robinio Vaz. Après avoir réalisé quelques bonnes entrées la saison dernière, l’international français U19 a confirmé en ce début de saison. Buteur contre le Paris FC après son entrée en jeu au mois d’août, il était titulaire à Metz lors du dernier match de Ligue 1 avant la trêve internationale.

Précieux grâce à sa vitesse et ses excellents appels, l’ancien Sochalien est toutefois sorti sur blessure. Une vraie contrariété pour Roberto De Zerbi, qui souhaite utiliser Robinio Vaz cette saison malgré la forte concurrence d’Amine Gouiri et de Pierre-Emerick Aubameyang. Dans son édition du jour, La Provence apporte néanmoins des nouvelles rassurantes du buteur de 19 ans. « Robinio Vaz n’a pas tardé à rassurer les siens. Rien de grave pour l’espoir olympien, qui a préféré soigner son bobo à Marseille plutôt que filer en équipe de France U19 avec Darryl Bakola » nous apprend dans son édition du jour le quotidien provençal. Robinio Vaz devrait donc être présent dans le groupe de l’OM samedi soir pour la réception du Havre au Vélodrome (21h05). Une bonne nouvelle alors qu’Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang reviendront eux de sélection après avoir joué avec l’Algérie et le Gabon.