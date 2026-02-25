ICONSPORT_280958_0026

TV : Il contacte Canal+ en douce pour sauver la Ligue 1

TV25 févr. , 15:30
parClaude Dautel
Revenant sur une récente polémique concernant la chaîne Ligue 1, le président de l'OGC Nice a reconnu avoir tenté en solitaire de faire revenir Canal+ dans le game des droits TV.
Jean-Pierre Rivère a récemment fait savoir dans une interview que Canal+ avait été proche de trouver un accord pour diffuser la Ligue 1 l'été dernier, mais que finalement le patron de LFP Média avait tout fait pour pousser à la création de la chaine Ligue 1+. Des paroles qui ont fait bondir Nicolas de Tavernost, le patron démissionnaire de LFP Média affirmant que le président de Nice prenait ses rêves pour la réalité en affirmant que Canal+ voulait revenir dans le jeu. Interrogé par RMC, Jean-Pierre Rivère a précisé qu'effectivement il avait discuté avec Maxime Saada, le grand patron de la chaîne cryptée, mais que cela partait d'une initiative personnelle et pas d'une mission confiée par la Ligue de Football Professionnel.

La LFP et Canal+, rien d'officiel

Et le responsable du Gym d'en dire plus sur cette initiative solitaire. « Dans un premier temps, j'ai discuté seul avec Canal+, non pas au nom de l'OGC Nice, non pas au nom des clubs de Ligue 1. Mais chaque fois qu'on avait des réunions entre clubs de Ligue 1, c'était toujours la même question qui revenait, à savoir est-ce que Canal+ peut revenir ou pas?. Donc à un moment, il était nécessaire d'avoir la réponse à cette question. Donc j'ai fait une démarche personnelle au nom de personne et confidentielle en demandant à Maxime Saada », a précisé Jean-Pierre Rivère. On connaît la suite, puisque si Canal+ a été à deux doigts de diffuser la chaîne Ligue 1+, jamais la chaîne cryptée n'a proposé le moindre euro pour acheter les droits TV du championnat de France.
Avec ses 1,1 million d'abonnés, la chaîne Ligue 1+ ne réussit plus à grandir, ce qui devient forcément problématique. Car les clubs de L1 comptent sur ce média pour gagner un peu d'argent. Mais à l'image de CVC qui a dévalorisé la valeur des droits TV de la Ligue 1, il semble bien que les 18 clubs de l'élite doivent se serrer encore la ceinture plusieurs saisons. A moins que Canal+ revienne négocier, mais c'est très mal parti pour que cela soit le cas.
0
