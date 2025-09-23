ICONSPORT_271638_0145

Battu par l’OM, le PSG fait la fête au Vélodrome

PSG23 sept. , 8:00
parGuillaume Conte
Aucune déception pour le PSG après cette défaite rarissime dans le Classique face à l’OM. Dans les vestiaires du Vélodrome, les joueurs de Luis Enrique ont même débuté une fête. 
Pour la première fois en 14 ans en Ligue 1, l’OM a fait tomber le PSG. C’était ce lundi soir dans un match qui avait réussi à remplir le Vélodrome malgré le décalage de 24 heures en raison d’intempéries frappant la Provence et le sud de la France. Des conditions particulières qui ont débouché sur un calendrier impossible à suivre pour les Parisiens, qui jouaient à Marseille pendant la cérémonie du Ballon d’Or qui pouvait sacrer l’un des leurs. 
Résultat, à la fin du match perdu 1-0 face à l’OM, les joueurs de Luis Enrique ont forcément suivi la cérémonie qui se tenaient à Paris. Et selon les informations de RMC, la déception de la défaite dans le Classique a vite été oubliée. En effet, les écrans étaient de sortie pour suivre la diffusion de la cérémonie, et la victoire d’Ousmane Dembélé, qui devient le premier Ballon d’Or depuis Zinedine Zidane. 
L’ailier parisien, qui a marché sur l’eau pendant plusieurs mois en 2024-2025, récolte donc la récompense suprême sur le plan individuel. Une preuve de plus que la saison du PSG a été incroyable. Si elle a permis au collectif de s’exprimer jusqu’au plus haut niveau, Dembélé en a été l’apôtre et le joueur dont la transformation a été la plus frappante. 
Cela explique aussi la réaction du vestiaire parisien à l’intérieur du Vélodrome ce lundi soir sous les coups de 23h00, quand « Dembouz » a été annoncé vainqueur du Ballon d’Or. La radio sportive souligne que les cris de joie et les célébrations se sont multipliés, et qu’une fête a été lancée pour marquer le coup. Un comportement sans doute inattendu juste après la défaite contre le rival historique. 
Mais entre les nombreux blessés, les circonstances particulières, la cérémonie pendant le match, le PSG ne manque pas d’excuses pour cette défaite qui reste exceptionnelle. Et même du côté des supporters parisiens, personne ne semblait en vouloir aux joueurs pour ce revers sur le terrain de l’OM. Signe que les regards étaient pour une fois tourné vers le théâtre du Châtelet et le plaisir pour les suiveur du club de la capitale de voir l’un des leurs être élu meilleur joueur du monde. 
