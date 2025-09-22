L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

5e journée de Ligue 1

Stade Vélodrome

L’OM bat le PSG : 1 but à 0

But pour l’OM : Nayef Aguerd (5e)

Ce lundi soir en Ligue 1 avait lieu le Classique de Ligue 1 entre l’OM et le PSG au Stade Vélodrome. Les Phocéens avaient à coeur de faire tomber des champions d’Europe amoindris par les blessures.

L’ OM avait un joli coup à jouer ce lundi soir au Vélodrome face au PSG. Le club de la capitale s’avançait sans Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Joao Neves ou encore Désiré Doué. Luis Enrique alignait à Marseille une défense à 3 qui a mis du temps à se mettre en route. En tout début de match, l’OM a d'ailleurs ouvert le score grâce à Nayef Aguerd. Le Marocain a repris un ballon en l’air et a profité de la très mauvaise sortie de Lucas Chevalier pour marquer.

Par la suite, les hommes de Roberto De Zerbi ont continué à mettre la pression sur les Parisiens. Amine Gouiri aurait même pu faire le break mais sa frappe s’écrasera sur la barre transversale. A noter également un but marseillais signalé hors-jeu suite au placement de Benjamin Pavard. Méconnaissables, les champions d’Europe filaient au vestiaire avec seulement deux petites occasions à se mettre sous la dents.

Un PSG à côté de la plaque, l'OM courageux

Au retour des vestiaires, le PSG a attaqué fort pour essayer d’égaliser le plus rapidement possible. Achraf Hakimi aurait pu le faire peu avant l’heure de jeu mais c’était sans compter une très belle parade de Geronimo Rulli. Par la suite, c’est au tour de Gonçalo Ramos d’avoir une belle opportunité d’égaliser mais sa tête filera au-dessus des buts marseillais. Vitinha s'essayera aussi de loin mais encore une fois, Rulli sera impérial. Courageux, les Olympiens parviendront à tenir jusqu'au bout pour faire tomber un PSG bien moribond sur la pelouse du Vélodrome et qui avait peut-être la tête ailleurs.

Ce succès précieux et de prestige permet en tout cas à l'OM de passer 6e au classement. Le PSG perd sa place de leader au profil de l'AS Monaco. A noter que c'est la première victoire marseillaise en Ligue 1 au Stade Vélodrome face au PSG depuis 14 ans.