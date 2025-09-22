ICONSPORT_271638_0044

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Ligue 122 sept. , 22:02
parHadrien Rivayrand
5e journée de Ligue 1 
Stade Vélodrome 
L’OM bat le PSG : 1 but à 0
But pour l’OM : Nayef Aguerd (5e)
Ce lundi soir en Ligue 1 avait lieu le Classique de Ligue 1 entre l’OM et le PSG au Stade Vélodrome. Les Phocéens avaient à coeur de faire tomber des champions d’Europe amoindris par les blessures. 
L’OM avait un joli coup à jouer ce lundi soir au Vélodrome face au PSG. Le club de la capitale s’avançait sans Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Joao Neves ou encore Désiré Doué. Luis Enrique alignait à Marseille une défense à 3 qui a mis du temps à se mettre en route. En tout début de match, l’OM a d'ailleurs ouvert le score grâce à Nayef Aguerd. Le Marocain a repris un ballon en l’air et a profité de la très mauvaise sortie de Lucas Chevalier pour marquer.
Par la suite, les hommes de Roberto De Zerbi ont continué à mettre la pression sur les Parisiens. Amine Gouiri aurait même pu faire le break mais sa frappe s’écrasera sur la barre transversale. A noter également un but marseillais signalé hors-jeu suite au placement de Benjamin Pavard. Méconnaissables, les champions d’Europe filaient au vestiaire avec seulement deux petites occasions à se mettre sous la dents. 

Un PSG à côté de la plaque, l'OM courageux  

Au retour des vestiaires, le PSG a attaqué fort pour essayer d’égaliser le plus rapidement possible. Achraf Hakimi aurait pu le faire peu avant l’heure de jeu mais c’était sans compter une très belle parade de Geronimo Rulli. Par la suite, c’est au tour de Gonçalo Ramos d’avoir une belle opportunité d’égaliser mais sa tête filera au-dessus des buts marseillais. Vitinha s'essayera aussi de loin mais encore une fois, Rulli sera impérial. Courageux, les Olympiens parviendront à tenir jusqu'au bout pour faire tomber un PSG bien moribond sur la pelouse du Vélodrome et qui avait peut-être la tête ailleurs. 
Ce succès précieux et de prestige permet en tout cas à l'OM de passer 6e au classement. Le PSG perd sa place de leader au profil de l'AS Monaco. A noter que c'est la première victoire marseillaise en Ligue 1 au Stade Vélodrome face au PSG depuis 14 ans. 
Derniers commentaires

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Et pas d image sur le but HJ ou le HJ de Auba qui se fait pousser dans la surface C etait gros comme une maison que l arbitre ne voulait pas qu on plante le 2 eme

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

franchement non, il se troue plusieurs fois mais il a eu de la chance a chaque fois, la fois ou il a dribbler en dernier défenseur et se fait prendre comme un poussin, et l'autre fois sur dans notre surface ou il essaye de faire demi tour pour relance mais la balle ricoche sur son genoux et rulli récupère, je dis pas qu'il est mauvais hein, mais a son poste il est hyper exposé dans la façon dont RDZ veut jouer, il a pas le droit de faire ça, il est plus jeune maintenant a 26 piges ça devrait être acquis

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Ton gamin a fait un bon matchs ce soir 😉

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Oui mais j'ai beaucoup aimé Emerson qui a éteint Hakimi.

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Les chiffres peuvent mentir et ça il est facile de le prouver. Mais c'est un autre sujet.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

