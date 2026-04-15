OM : Remplacer Greenwood va coûter 35 millions d'euros

Normal... Nasser est toujours aux manettes de la Ligue 1. Laburne, lui, est à genoux depuis longtemps devant son idole QataRien. De plus... il ne faut donner aucune chance à l'OL car on ne sait jamais ou sera l'OM à la fin du Championnat.
Ancien reportage qui passe en boucle sur OLPLAY. Apres ce genre de trucs ne veulent pas dire grand chose. On peux tous accordé une apres midi à ca.
Les 2 mafieux, s'entendent à merveille, pour se partager le magot.
C clair quand tu vois le comportement qu'il a avec les joueurs sur le terrain 😁😁
pourquoi tu ris? ils ont deja pas mal de batiments de Paris grace a Sarko en quoi ce serait etrange?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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