OM : Remplacer Greenwood va coûter 35 millions d'euros

En parallèle de la réorganisation de son organigramme, l'Olympique de Marseille poursuit son travail de recherche de joueurs en marge du mercato estival. La cellule de recrutement phocéenne explore des pistes au poste d'ailier droit pour pallier un éventuel départ de Mason Greenwood.

L' OM a récemment fait l'actualité en annonçant la nomination de Stéphane Richard au poste de président. L'ancien PDG d'Orange prendra ses fonctions le 2 juillet prochain, ce qui laisse le temps à la direction sportive actuelle de préparer le terrain. Si les enjeux sportifs sont importants d'ici à la fin de la saison, c'est aussi et surtout parce qu'ils induisent différentes conséquences selon les résultats : en cas d'échec d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions, les meilleurs joueurs du club voudront peut-être partir.

Comme Mason Greenwood , par exemple, lequel dispose d'une cote intéressante sur le marché des transferts du fait de ses statistiques individuelles remarquables. Pour pallier son hypothétique départ, l'OM suit de très près l'attaquant malien Dorgeles Nene.

L'OM a trouvé le remplaçant de Mason Greenwood

Depuis plusieurs semaines, le nom de Dorgeles Nene est associé à l'OM . L'attaquant de Fenerbahçe fait l'objet de nombreuses convoitises et a vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Et aux dernières nouvelles rapportées par le journaliste Ekrem Konur, la direction stambouliote a fixé un prix important pour son joueur puisqu'il faudra compter au moins 35 millions d'euros pour entamer des négociations. Une somme loin d'être hors portée pour l'OM, mais qui ne sera disponible qu'en cas de vente majeure.

Habitué à évoluer sur le flanc droit de l'attaque, Dorgeles Nene a inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives en 45 apparitions cette saison. Un total important qui explique son prix, autant que sa polyvalence et son jeune âge (23 ans). La concurrence sera d'ailleurs rude pour l'OM qui va devoir lutter contre le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et plusieurs clubs de Premier League.