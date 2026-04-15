ICONSPORT_362217_0020
Dorgeles Nene

OM : Remplacer Greenwood va coûter 35 millions d'euros

OM15 avr. , 17:00
parQuentin Mallet
0
En parallèle de la réorganisation de son organigramme, l'Olympique de Marseille poursuit son travail de recherche de joueurs en marge du mercato estival. La cellule de recrutement phocéenne explore des pistes au poste d'ailier droit pour pallier un éventuel départ de Mason Greenwood.
L'OM a récemment fait l'actualité en annonçant la nomination de Stéphane Richard au poste de président. L'ancien PDG d'Orange prendra ses fonctions le 2 juillet prochain, ce qui laisse le temps à la direction sportive actuelle de préparer le terrain. Si les enjeux sportifs sont importants d'ici à la fin de la saison, c'est aussi et surtout parce qu'ils induisent différentes conséquences selon les résultats : en cas d'échec d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions, les meilleurs joueurs du club voudront peut-être partir.
Comme Mason Greenwood, par exemple, lequel dispose d'une cote intéressante sur le marché des transferts du fait de ses statistiques individuelles remarquables. Pour pallier son hypothétique départ, l'OM suit de très près l'attaquant malien Dorgeles Nene.

Lire aussi

Vente OM : McCourt va craquer pour un prix stupéfiantVente OM : McCourt va craquer pour un prix stupéfiant
Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?

L'OM a trouvé le remplaçant de Mason Greenwood

Depuis plusieurs semaines, le nom de Dorgeles Nene est associé à l'OM. L'attaquant de Fenerbahçe fait l'objet de nombreuses convoitises et a vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Et aux dernières nouvelles rapportées par le journaliste Ekrem Konur, la direction stambouliote a fixé un prix important pour son joueur puisqu'il faudra compter au moins 35 millions d'euros pour entamer des négociations. Une somme loin d'être hors portée pour l'OM, mais qui ne sera disponible qu'en cas de vente majeure.
Habitué à évoluer sur le flanc droit de l'attaque, Dorgeles Nene a inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives en 45 apparitions cette saison. Un total important qui explique son prix, autant que sa polyvalence et son jeune âge (23 ans). La concurrence sera d'ailleurs rude pour l'OM qui va devoir lutter contre le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et plusieurs clubs de Premier League.
0
Articles Recommandés
Nathan Ngoy ICONSPORT_360741_0178
PSG

PSG : Le dossier Nathan Ngoy validé en interne

ICONSPORT_363826_0003
Ligue des Champions

TV : Bayern Munich - Real Madrid, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_263836_0065
OL

OL : Tolisso entraîneur, début de la propagande

ICONSPORT_264481_0075
Mondial 2026

Mondial 2026 : Les prix explosent aux Etats-Unis, c'est l'indignation

Fil Info

15 avr. , 17:30
PSG : Le dossier Nathan Ngoy validé en interne
15 avr. , 17:05
TV : Bayern Munich - Real Madrid, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
15 avr. , 16:30
OL : Tolisso entraîneur, début de la propagande
15 avr. , 16:00
Mondial 2026 : Les prix explosent aux Etats-Unis, c'est l'indignation
15 avr. , 15:30
L'OM drague l'ancien directeur sportif de Naples !
15 avr. , 15:00
Larsonneur viré au mercato, l'ASSE a tranché
15 avr. , 14:30
OL : Ce Lyonnais est mis de côté, on sait pourquoi
15 avr. , 14:00
Parc des Princes : La grande annonce du PSG
15 avr. , 13:40
Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?

Derniers commentaires

OL : Lyon puni avant d'aller à Paris

Normal... Nasser est toujours aux manettes de la Ligue 1. Laburne, lui, est à genoux depuis longtemps devant son idole QataRien. De plus... il ne faut donner aucune chance à l'OL car on ne sait jamais ou sera l'OM à la fin du Championnat.

OL : Tolisso entraîneur, début de la propagande

Ancien reportage qui passe en boucle sur OLPLAY. Apres ce genre de trucs ne veulent pas dire grand chose. On peux tous accordé une apres midi à ca.

Mondial 2026 : Les prix explosent aux Etats-Unis, c'est l'indignation

Les 2 mafieux, s'entendent à merveille, pour se partager le magot.

OL : Tolisso entraîneur, début de la propagande

C clair quand tu vois le comportement qu'il a avec les joueurs sur le terrain 😁😁

Parc des Princes : La grande annonce du PSG

pourquoi tu ris? ils ont deja pas mal de batiments de Paris grace a Sarko en quoi ce serait etrange?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading