Vente OM : McCourt va craquer pour un prix stupéfiant

L’été prochain, l’OM connaîtra pas mal de mouvements. Il se dit même que Frank McCourt pourrait envisager de vendre si une belle offre venait à se présenter.

L’Olympique de Marseille est actuellement en pleine restructuration et des changements significatifs sont attendus dans les prochaines semaines. Le nouveau président phocéen, Stéphane Richard, a notamment été missionné pour trouver un directeur sportif, alors que Medhi Benatia va quitter le club.

Frank McCourt réfléchit également à la possibilité de faire entrer de nouveaux investisseurs au capital de l’ OM . Le propriétaire américain de l’institution phocéenne laisse toutes les portes ouvertes. On a cependant appris mardi que CMA CGM ne donnera finalement pas son nom au Vélodrome comme cela semblait être envisagé. Pour certains observateurs, une vente totale du club phocéen par McCourt n’est cependant pas à exclure. C’est notamment l’avis d’Hugo Guillemet.

Une vente toujours au programme ?

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le journaliste du quotidien sportif a en effet été clair sur sujet : « Si la saison est bonne, on ne parle jamais de vente. Là, ça tangue donc on fantasme. (…) La réalité, c’est que si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros, McCourt va probablement vendre ». Encore faut-il que cette offre se présente, ce qui ne semble pas imminent. Stéphane Richard aura, de son côté, une autre mission : assainir la masse salariale afin de pérenniser la situation financière de l’Olympique de Marseille.

Dans un club comme l’OM, tout va très vite et rien n’est à exclure. C’est dans ce contexte assez instable que les hommes d’Habib Beye devront sécuriser une qualification pour la prochaine Ligue des champions en cette fin de saison. Et la tâche s’annonce compliquée au vu de la forte concurrence en Ligue 1. Le week-end prochain en championnat, l’Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse du FC Lorient. Attention au piège pour une équipe phocéenne parfois irrégulière loin de ses bases. La pression est maximale pour un club phocéen qui joue très gros.