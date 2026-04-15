McCourt OM

Vente OM : McCourt va craquer pour un prix stupéfiant

OM15 avr. , 12:00
parHadrien Rivayrand
4
L’été prochain, l’OM connaîtra pas mal de mouvements. Il se dit même que Frank McCourt pourrait envisager de vendre si une belle offre venait à se présenter.
L’Olympique de Marseille est actuellement en pleine restructuration et des changements significatifs sont attendus dans les prochaines semaines. Le nouveau président phocéen, Stéphane Richard, a notamment été missionné pour trouver un directeur sportif, alors que Medhi Benatia va quitter le club.
Frank McCourt réfléchit également à la possibilité de faire entrer de nouveaux investisseurs au capital de l’OM. Le propriétaire américain de l’institution phocéenne laisse toutes les portes ouvertes. On a cependant appris mardi que CMA CGM ne donnera finalement pas son nom au Vélodrome comme cela semblait être envisagé. Pour certains observateurs, une vente totale du club phocéen par McCourt n’est cependant pas à exclure. C’est notamment l’avis d’Hugo Guillemet.

Une vente toujours au programme ? 

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le journaliste du quotidien sportif a en effet été clair sur sujet : « Si la saison est bonne, on ne parle jamais de vente. Là, ça tangue donc on fantasme. (…) La réalité, c’est que si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros, McCourt va probablement vendre ». Encore faut-il que cette offre se présente, ce qui ne semble pas imminent. Stéphane Richard aura, de son côté, une autre mission : assainir la masse salariale afin de pérenniser la situation financière de l’Olympique de Marseille.

Lire aussi

OM : McCourt impose un mercato low-cost au futur directeur sportifOM : McCourt impose un mercato low-cost au futur directeur sportif
Dans un club comme l’OM, tout va très vite et rien n’est à exclure. C’est dans ce contexte assez instable que les hommes d’Habib Beye devront sécuriser une qualification pour la prochaine Ligue des champions en cette fin de saison. Et la tâche s’annonce compliquée au vu de la forte concurrence en Ligue 1. Le week-end prochain en championnat, l’Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse du FC Lorient. Attention au piège pour une équipe phocéenne parfois irrégulière loin de ses bases. La pression est maximale pour un club phocéen qui joue très gros.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_281340_0003
PSG

Parc de Princes : La grande annonce du PSG

Florian Maurice ICONSPORT_363567_0474
OM

Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?

Turpin Pedri ICONSPORT_364304_0421
Ligue des Champions

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Gilbert Brisbois ICONSPORT_159783_0102
TV

L'After Foot en chute libre, RMC perd 40.000 auditeurs

Fil Info

15 avr. , 14:00
Parc de Princes : La grande annonce du PSG
15 avr. , 13:40
Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?
15 avr. , 13:20
Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient
15 avr. , 13:00
L'After Foot en chute libre, RMC perd 40.000 auditeurs
15 avr. , 12:40
Bousculé à l'OL, Endrick reçoit une très bonne nouvelle
15 avr. , 12:20
PSG : Cinq recrues ciblées, Paris frappe fort au mercato
15 avr. , 11:38
TV : Encore un score au top pour Canal+ avec le PSG
15 avr. , 11:30
55 ME pour descendre en Ligue 2, le fiasco de Nantes
15 avr. , 11:00
PSG : Désaccord financier, Barcola s’éloigne de Paris

Derniers commentaires

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Toi, en revanche, tu es visiblement pas une Meringue mais plutôt un fan Kakalent … 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Vente OL : Michele Kang « contrainte et forcée » d'acheter Lyon

Ah bon ? Elle le fait pas par amour pour Lyon et par passion de son club ?? 😅😂

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Ferme ta gueule imbécile rageux t k1 footix

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Ouin Ouin Ouin Ouin ? 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?

Maurice n est pas mauvais a ce poste. a voir. en plus il connait la maison, meme si ca fait un moment !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading