L'OM fonce en Turquie chercher son futur buteur

L’OM s’apprête à vivre un été mouvementé sur le marché des transferts. Un profil attire particulièrement l’attention, celui de Dorgelès Nene, actuellement à Fenerbahçe.

L’ Olympique de Marseille doit terminer la saison en cours de la meilleure des manières, notamment pour garantir sa qualification en Ligue des champions et asseoir ses ambitions futures. Une fois cette étape franchie, la direction marseillaise pourra dresser un bilan et préparer le mercato estival. Plusieurs mouvements sont attendus, et certains choix stratégiques dépendront des arrivées et des départs. Parmi les profils étudiés, celui de Dorgelès Nene semble déjà faire l’unanimité.

L’OM à la lutte pour un talent malien

Selon le journal Sabah, le Malien de 23 ans figure en effet bien dans les plans de l’OM. Nene réalise sa meilleure saison en Turquie, avec 35 matchs disputés pour 10 buts et 9 passes décisives. Les Phocéens sont séduits par son talent, mais également par son salaire relativement modeste, estimé à seulement 1,5 million d’euros par an. Fenerbahçe est conscient de l’intérêt de plusieurs clubs européens pour son joueur et ne s’oppose pas à un transfert. Cependant, le club d’Istanbul espère obtenir un chèque de 25 millions d’euros pour lâcher le natif de Yopougon.

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Reste à savoir si l’OM sera prêt à investir une telle somme pour Dorgelès Nene, qui pourrait donner un véritable coup de fouet à l’attaque phocéenne en cas d’arrivée dans les prochains mois. Le profil du Malien séduit par son dynamisme, sa créativité et sa capacité à faire la différence dans la surface de réparation.

Par ailleurs, Marseille serait à la recherche de nouveaux investisseurs, ce qui pourrait permettre au club de disposer de moyens financiers supplémentaires pour attirer des joueurs de qualité et réaliser de gros coups sur le marché estival. Si ces nouvelles ressources se concrétisent, l’OM pourra alors transformer son effectif et renforcer ses ambitions pour la saison prochaine.