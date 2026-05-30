PSG - Arsenal : Arsenal ouvre le score après 5 minutes de jeu (vidéo)

« LVMH aurait racheté l’OM » : Le Paris FC humilie McCourt

tu confonds image et attractivité mon ami... Ces études évaluent l'attractivité. J'ai bien pris le temps d'en prendre connaissance. Outre le fait que ses critères (seulement 6) sont discutables et diluent le cadre de vie (quid de la sécurité), au mileu de (trop) nombreux critères économiques, il est évident qu'une grande métropole est bien plus attractive économiquement qu'une bourgade de province... quant à des comparaisons su l'image... c'est bien différent haha. Par exp de grandes marques ont lié leur image à St tropez... Monaco... ou autres places très huppées ou mythiques... et ces lieux n'auraient aucune chance dans tes schémas de puissance ;)