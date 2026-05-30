PSG - Arsenal : Mené à la pause, Paris bute sur une défense de fer

Tellement mérité vu le déroulement du match..... la meilleure équipe à gagné .... arsenal ́n'a rien fait voir.... prenez bien ça dans vos tronches les antis PSG 😂😂
Tocard
CHAMPIONS MON FRERE !!! Dédicace a tous les rageux !!!! Croyez moi, on va rien lire d'eux ce soir !!!
@OMunjour " je pense qu'on aurait pu et aurait dut jouer avec un public presque full om sachant que c'était en fr" Ca me semble même une évidence, mais ce n'était pas dans votre mentalité. On verra à l'avenir si vous en tirez des leçons.
Arsenal ne doit plus jamais jouait la LDC, le seul club anglais au gros moyen qui a jamais gagner la LDC juste 2 finale de leur histoire, c'est la honte de l Angleterre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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⏱️ 45+6' - C'est la pause à Budapest. ⏸️ #PSGARS 0️⃣-1️⃣ I #UCL