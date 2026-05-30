Arsenal frappe d'entrée contre Paris
Arsenal ouvre le score contre le PSG

PSG - Arsenal : Mené à la pause, Paris bute sur une défense de fer

Ligue des Champions30 mai , 18:57
parJérôme Capton
6
Après 45 minutes de jeu, le PSG est mené (0-1) en finale de la Ligue des champions par une équipe d'Arsenal dont la défense de fer résiste pour l'instant aux assauts des champions d'Europe.
Dès le coup d'envoi, Arsenal prenait les commandes du match, et c'est le scénario du pire que se proposait au PSG. En effet, sur une relance de Marquinhos, contrée presque involontairement par Trossard, Havertz héritait du ballon et partait seul vers le but excentré sur l'aile gauche. D'une frappe surpuissante sous la barre, l'attaquant des Gunners ne laissait aucune chance à Safonov et ouvrait le score (0-1,6e). Pour Paris, c'était un vrai coup dur, car on le sait cette saison Arsenal a une défense de fer et allait le confirmer durant toute la première période. Laissant le ballon aux joueurs de Luis Enrique, les Gunners tenaient en respect les attaquants du PSG. Même si Paris aurait pu bénéficier d'un penalty, suite à une main de Saka dans la surface, Doué, Dembélé et Kvaratskhelia étaient neutralisés par une défense londonienne rugueuse mais d'une terrible efficacité. Et juste avant la pause, Paris a été à deux doigts d'encaisser un deuxième but, Marquinhos privant Havertz d'un doublé (45e+3). Il reste 45 minutes au Paris SG d'abord pour égaliser et ensuite tenter de conserver la Ligue des champions.
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Derniers commentaires

Le PSG conserve la Ligue des champions et entre dans l'histoire

Tellement mérité vu le déroulement du match..... la meilleure équipe à gagné .... arsenal ́n'a rien fait voir.... prenez bien ça dans vos tronches les antis PSG 😂😂

Le PSG conserve la Ligue des champions et entre dans l'histoire

Tocard

Le PSG conserve la Ligue des champions et entre dans l'histoire

CHAMPIONS MON FRERE !!! Dédicace a tous les rageux !!!! Croyez moi, on va rien lire d'eux ce soir !!!

PSG - Arsenal : Les compos (18h sur M6 et Canal+)

@OMunjour " je pense qu'on aurait pu et aurait dut jouer avec un public presque full om sachant que c'était en fr" Ca me semble même une évidence, mais ce n'était pas dans votre mentalité. On verra à l'avenir si vous en tirez des leçons.

Le PSG conserve la Ligue des champions et entre dans l'histoire

Arsenal ne doit plus jamais jouait la LDC, le seul club anglais au gros moyen qui a jamais gagner la LDC juste 2 finale de leur histoire, c'est la honte de l Angleterre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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