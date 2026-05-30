Endrick ICONSPORT_365613_0293

Après l’OL, Mourinho a tout clarifié avec Endrick

OL30 mai , 18:00
parEric Bethsy
0
De retour au Real Madrid suite à son prêt à l’Olympique Lyonnais, Endrick n’est plus dans le flou. Le Brésilien a longtemps ouvert la porte à un nouveau départ cet été. Mais la Maison Blanche et son futur entraîneur José Mourinho ont mis les choses au clair avec le jeune attaquant.
Endrick n’a pas perdu de temps. Quelques heures après son dernier match avec l’Olympique Lyonnais, c’était contre le Racing Club de Lens (0-4) le 17 mai, l’attaquant prêté par le Real Madrid s’était déjà envolé en direction de la capitale espagnole. Le Brésilien avait peut-être besoin de s’entretenir au plus vite avec ses dirigeants madrilènes, lui qui semblait encore dans le flou concernant son avenir.

Lire aussi

Le dernier geste de classe d’Endrick à l’OLLe dernier geste de classe d’Endrick à l’OL
L’ancien prodige de Palmeiras affirmait auprès des médias qu’il ne fermait aucune porte, pas même celle qui menait à un nouveau départ cet été. Le Real Madrid n’a donc pas tardé à le rassurer. Selon le journaliste Fabrizio Romano, la Maison Blanche compte effectivement sur Endrick la saison prochaine. L’international auriverde, convoqué par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026, fera bien partie de l’effectif merengue à la reprise. Le géant espagnol a évidemment consulté son futur entraîneur José Mourinho qui, toujours d’après notre confrère, veut également s’appuyer sur le jeune talent.
A croire que l’actuel coach de Benfica a apprécié les performances d’Endrick pendant sa demi-saison à l’Olympique Lyonnais. Le Portugais semble disposé à lui faire une place au sein de l’effectif malgré la rude concurrence dans le secteur offensif. On ignore quel schéma tactique José Mourinho va privilégier la saison prochaine. Mais avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Arda Güler, il ne sera pas simple d’exister. La bonne nouvelle pour Endrick, c’est que José Mourinho n’est pas du genre à baser ses choix sur le statut de ses joueurs.
Articles Recommandés
HJlI5XcXIAI vHS
PSG

PSG - Arsenal : Un penalty oublié pour Paris ?

Arsenal frappe d'entrée contre Paris
Ligue des Champions

PSG - Arsenal : Arsenal ouvre le score après 5 minutes de jeu (vidéo)

Saint-Maximin
Lens

C’est fini, Saint-Maximin ne fait plus de cadeau à Lens

Neves PSG
PSG

PSG : Vitinha retenu, le Real choisit un autre Parisien

Fil Info

30 mai , 18:27
PSG - Arsenal : Un penalty oublié pour Paris ?
30 mai , 18:13
PSG - Arsenal : Arsenal ouvre le score après 5 minutes de jeu (vidéo)
30 mai , 17:30
C’est fini, Saint-Maximin ne fait plus de cadeau à Lens
30 mai , 17:00
PSG : Vitinha retenu, le Real choisit un autre Parisien
30 mai , 16:56
PSG - Arsenal : Les compos (18h sur M6 et Canal+)
30 mai , 16:30
Le Barça se lâche, Monaco tient son gros coup
30 mai , 16:10
TV : PSG - Arsenal, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la finale ?
30 mai , 16:00
Nice tente un dernier coup pour détourner Boudache de l'OL
30 mai , 15:30
1 ME par joueur, le PSG ne veut pas de mercenaires

Derniers commentaires

OL : Un défenseur au caractère épouvantable surveillé par Lyon

La perfection pour jouer à Marseille

OM : Il coule à Marseille, l'Europe se l'arrache

Nauséabond ? non je dirai qu'on a chacun nos lots de pb y compris le tien... Et s'il y a quelque chose qui pue l'attitude de nwanerie qui a fait son caca nerveux et levé le pied, en fait aussi partie.

« LVMH aurait racheté l’OM » : Le Paris FC humilie McCourt

tu confonds image et attractivité mon ami... Ces études évaluent l'attractivité. J'ai bien pris le temps d'en prendre connaissance. Outre le fait que ses critères (seulement 6) sont discutables et diluent le cadre de vie (quid de la sécurité), au mileu de (trop) nombreux critères économiques, il est évident qu'une grande métropole est bien plus attractive économiquement qu'une bourgade de province... quant à des comparaisons su l'image... c'est bien différent haha. Par exp de grandes marques ont lié leur image à St tropez... Monaco... ou autres places très huppées ou mythiques... et ces lieux n'auraient aucune chance dans tes schémas de puissance ;)

OL : Kaïl Boudache arrive lundi à Lyon

Ta mère a aimé apparemment 🤭😂

OM : Il coule à Marseille, l'Europe se l'arrache

Tu peux dire ce que tu veux Marseille reste un club nauséabond ! Quand un club en arrive à faire un grand chelem comme il a fait cette saison ça en dit long sur la mentalité pourrie qui gravite dans ce club🤮

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading