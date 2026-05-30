Après l’OL, Mourinho a tout clarifié avec Endrick

De retour au Real Madrid suite à son prêt à l’Olympique Lyonnais, Endrick n’est plus dans le flou. Le Brésilien a longtemps ouvert la porte à un nouveau départ cet été. Mais la Maison Blanche et son futur entraîneur José Mourinho ont mis les choses au clair avec le jeune attaquant.

Endrick n’a pas perdu de temps. Quelques heures après son dernier match avec l’Olympique Lyonnais , c’était contre le Racing Club de Lens (0-4) le 17 mai, l’attaquant prêté par le Real Madrid s’était déjà envolé en direction de la capitale espagnole. Le Brésilien avait peut-être besoin de s’entretenir au plus vite avec ses dirigeants madrilènes, lui qui semblait encore dans le flou concernant son avenir.

L’ancien prodige de Palmeiras affirmait auprès des médias qu’il ne fermait aucune porte, pas même celle qui menait à un nouveau départ cet été. Le Real Madrid n’a donc pas tardé à le rassurer. Selon le journaliste Fabrizio Romano, la Maison Blanche compte effectivement sur Endrick la saison prochaine. L’international auriverde, convoqué par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026, fera bien partie de l’effectif merengue à la reprise. Le géant espagnol a évidemment consulté son futur entraîneur José Mourinho qui, toujours d’après notre confrère, veut également s’appuyer sur le jeune talent.

A croire que l’actuel coach de Benfica a apprécié les performances d’Endrick pendant sa demi-saison à l’Olympique Lyonnais. Le Portugais semble disposé à lui faire une place au sein de l’effectif malgré la rude concurrence dans le secteur offensif. On ignore quel schéma tactique José Mourinho va privilégier la saison prochaine. Mais avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Arda Güler, il ne sera pas simple d’exister. La bonne nouvelle pour Endrick, c’est que José Mourinho n’est pas du genre à baser ses choix sur le statut de ses joueurs.