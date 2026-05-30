Le Barça se lâche, Monaco tient son gros coup

Performant durant son prêt sur le Rocher, Ansu Fati a convaincu l’AS Monaco de lever l’option d’achat. Encore fallait-il obtenir la validation de l’Espagnol qui a seulement donné son accord après la récente folie du FC Barcelone pour l’Anglais Anthony Gordon.

Ansu Fati avait encore un mince espoir. Après une bonne saison à l’AS Monaco , l’attaquant prêté par le FC Barcelone se voyait revenir en Catalogne. Le produit de la Masia se sent capable de jouer les doublures de Raphinha sur le couloir gauche la saison prochaine. Ce qui explique pourquoi l’Espagnol a fait patienter le club de la Principauté.

Ansu Fati a compris le message

La direction monégasque, satisfaite de ses performances et de son efficacité (11 buts cette saison toutes compétitions confondues), a accepté de lever l’option d’achat à 11 millions d’euros. Mais encore fallait-il obtenir la validation du joueur toujours fortement attaché à son club formateur. Heureusement pour l’AS Monaco, un message fort du Barça vient de débloquer la situation. Le champion d’Espagne a conclu l’arrivée d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle pour 80 millions d’euros. A priori, l’ailier anglais vient apporter une solution supplémentaire à Hansi Flick sur le côté gauche, fermant ainsi définitivement la porte à Ansu Fati.

Cette fois, l’attaquant de 23 ans a compris le message et se tourne désormais vers l’AS Monaco. Son entourage a indiqué à Mundo Deportivo qu’un accord avec les Monégasques était proche. Le septième de Ligue 1 devrait donc payer le montant de l’option d’achat et négocier un salaire nettement revu à la baisse. Ce n’est pas le scénario rêvé pour Ansu Fati. En tout cas, le pensionnaire du Stade Louis-II s’en réjouit, tout comme le Barça qui va profiter de ce transfert définitif pour se débarrasser d’un indésirable dont le contrat prévoyait une belle rémunération jusqu’en juin 2028.