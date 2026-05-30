Le Barça se lâche, Monaco tient son gros coup

La perfection pour jouer à Marseille
Nauséabond ? non je dirai qu'on a chacun nos lots de pb y compris le tien... Et s'il y a quelque chose qui pue l'attitude de nwanerie qui a fait son caca nerveux et levé le pied, en fait aussi partie.
tu confonds image et attractivité mon ami... Ces études évaluent l'attractivité. J'ai bien pris le temps d'en prendre connaissance. Outre le fait que ses critères (seulement 6) sont discutables et diluent le cadre de vie (quid de la sécurité), au mileu de (trop) nombreux critères économiques, il est évident qu'une grande métropole est bien plus attractive économiquement qu'une bourgade de province... quant à des comparaisons su l'image... c'est bien différent haha. Par exp de grandes marques ont lié leur image à St tropez... Monaco... ou autres places très huppées ou mythiques... et ces lieux n'auraient aucune chance dans tes schémas de puissance ;)
Ta mère a aimé apparemment 🤭😂
Tu peux dire ce que tu veux Marseille reste un club nauséabond ! Quand un club en arrive à faire un grand chelem comme il a fait cette saison ça en dit long sur la mentalité pourrie qui gravite dans ce club🤮
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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