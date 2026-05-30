Monaco veut lever l'option d'achat d'Ansu Fati
Ansu Fati sous le maillot d'AS Monaco

Le Barça se lâche, Monaco tient son gros coup

Monaco30 mai , 16:30
parEric Bethsy
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Performant durant son prêt sur le Rocher, Ansu Fati a convaincu l’AS Monaco de lever l’option d’achat. Encore fallait-il obtenir la validation de l’Espagnol qui a seulement donné son accord après la récente folie du FC Barcelone pour l’Anglais Anthony Gordon.
Ansu Fati avait encore un mince espoir. Après une bonne saison à l’AS Monaco, l’attaquant prêté par le FC Barcelone se voyait revenir en Catalogne. Le produit de la Masia se sent capable de jouer les doublures de Raphinha sur le couloir gauche la saison prochaine. Ce qui explique pourquoi l’Espagnol a fait patienter le club de la Principauté.

Ansu Fati a compris le message

La direction monégasque, satisfaite de ses performances et de son efficacité (11 buts cette saison toutes compétitions confondues), a accepté de lever l’option d’achat à 11 millions d’euros. Mais encore fallait-il obtenir la validation du joueur toujours fortement attaché à son club formateur. Heureusement pour l’AS Monaco, un message fort du Barça vient de débloquer la situation. Le champion d’Espagne a conclu l’arrivée d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle pour 80 millions d’euros. A priori, l’ailier anglais vient apporter une solution supplémentaire à Hansi Flick sur le côté gauche, fermant ainsi définitivement la porte à Ansu Fati.
Cette fois, l’attaquant de 23 ans a compris le message et se tourne désormais vers l’AS Monaco. Son entourage a indiqué à Mundo Deportivo qu’un accord avec les Monégasques était proche. Le septième de Ligue 1 devrait donc payer le montant de l’option d’achat et négocier un salaire nettement revu à la baisse. Ce n’est pas le scénario rêvé pour Ansu Fati. En tout cas, le pensionnaire du Stade Louis-II s’en réjouit, tout comme le Barça qui va profiter de ce transfert définitif pour se débarrasser d’un indésirable dont le contrat prévoyait une belle rémunération jusqu’en juin 2028.
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Nauséabond ? non je dirai qu'on a chacun nos lots de pb y compris le tien... Et s'il y a quelque chose qui pue l'attitude de nwanerie qui a fait son caca nerveux et levé le pied, en fait aussi partie.

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tu confonds image et attractivité mon ami... Ces études évaluent l'attractivité. J'ai bien pris le temps d'en prendre connaissance. Outre le fait que ses critères (seulement 6) sont discutables et diluent le cadre de vie (quid de la sécurité), au mileu de (trop) nombreux critères économiques, il est évident qu'une grande métropole est bien plus attractive économiquement qu'une bourgade de province... quant à des comparaisons su l'image... c'est bien différent haha. Par exp de grandes marques ont lié leur image à St tropez... Monaco... ou autres places très huppées ou mythiques... et ces lieux n'auraient aucune chance dans tes schémas de puissance ;)

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Ta mère a aimé apparemment 🤭😂

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Tu peux dire ce que tu veux Marseille reste un club nauséabond ! Quand un club en arrive à faire un grand chelem comme il a fait cette saison ça en dit long sur la mentalité pourrie qui gravite dans ce club🤮

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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