PSG-Arsenal : Dembélé égalise sur penalty (vidéo)

Je vois pas vraiment comment ça peut pas être dans notre mentalité .... sachant que c'était a lyon, c'est surtout les lyonnais pour le coup et la direction lyonnaise .... le public marseillais y en a partout en france maintenant c'est peut être pas toujours le meme qu'une certaine partie du velodrome.
champions mes freres je vous aimes,vaderetro et verge 3 nikomouk le reste je vous embrasses
J'ai pas compris pourquoi ça a contesté: pour moi Nuno était passé devant (j'ai raté le replay comme un con) et c'est pour ça qu'il n'y a même pas eu de doute chez l'arbitre et pour la VAR qui a statué très vite.
Tellement mérité vu le déroulement du match..... la meilleure équipe à gagné .... arsenal ́n'a rien fait voir.... prenez bien ça dans vos tronches les antis PSG 😂😂
Tocard
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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