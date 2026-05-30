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PSG-Arsenal : Dembélé égalise sur penalty (vidéo)

PSG30 mai , 19:34
parClaude Dautel
0
Grâce à un penalty transformé sans problème par Dembélé, consécutif à une faute grossière de Mosquera sur Kvaratskhelia , confirmée par la VAR, le Paris Saint-Germain a égalisé face à Arsenal (1-1, 65e). Les Gunners vont désormais devoir changer de stratégie, le club anglais défendant férocement face aux attaquants parisiens. Une nouvelle finale commence.
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Derniers commentaires

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Je vois pas vraiment comment ça peut pas être dans notre mentalité .... sachant que c'était a lyon, c'est surtout les lyonnais pour le coup et la direction lyonnaise .... le public marseillais y en a partout en france maintenant c'est peut être pas toujours le meme qu'une certaine partie du velodrome.

Le PSG conserve la Ligue des champions et entre dans l'histoire

champions mes freres je vous aimes,vaderetro et verge 3 nikomouk le reste je vous embrasses

Le PSG conserve la Ligue des champions et entre dans l'histoire

J'ai pas compris pourquoi ça a contesté: pour moi Nuno était passé devant (j'ai raté le replay comme un con) et c'est pour ça qu'il n'y a même pas eu de doute chez l'arbitre et pour la VAR qui a statué très vite.

Le PSG conserve la Ligue des champions et entre dans l'histoire

Tellement mérité vu le déroulement du match..... la meilleure équipe à gagné .... arsenal ́n'a rien fait voir.... prenez bien ça dans vos tronches les antis PSG 😂😂

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Tocard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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