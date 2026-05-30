PSG-Arsenal : Dembélé égalise sur penalty (vidéo)

PSG - Arsenal : Les compos (18h sur M6 et Canal+)

Je vois pas vraiment comment ça peut pas être dans notre mentalité .... sachant que c'était a lyon, c'est surtout les lyonnais pour le coup et la direction lyonnaise .... le public marseillais y en a partout en france maintenant c'est peut être pas toujours le meme qu'une certaine partie du velodrome.