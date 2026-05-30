Saint-Maximin

C’est fini, Saint-Maximin ne fait plus de cadeau à Lens

Lens30 mai , 17:30
parEric Bethsy
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En fin de contrat au Racing Club de Lens, Allan Saint-Maximin ne prolongera pas. L’ailier français a refusé l’offre de son directeur sportif et ami Jean-Louis Leca, à l’origine de son arrivée et de son sacrifice l’hiver dernier.
Allan Saint-Maximin a pris sa décision. Après sa courte pige au Racing Club de Lens, l’ailier arrivé cet hiver a choisi de partir libre le mois prochain. L’ancien joueur de l’AS Monaco a pourtant réussi une demi-saison intéressante avec les Sang et Or. Sans s’installer dans le onze de Pierre Sage (4 titularisations sur 13 matchs disputés), la recrue hivernale a amené sa percussion et son côté imprévisible. On peut dire qu’Allan Saint-Maximin a joué un rôle important dans la route jusqu’à la deuxième place de Ligue 1, et jusqu’au sacre en Coupe de France.
Cette réussite aurait pu l’inciter à accepter l’offre de prolongation reçue. Mais La Voix du Nord annonce le départ du Français qui s’était seulement engagé jusqu’à la fin de la saison. Allan Saint-Maximin pourrait prendre la direction des Etats-Unis, et plus précisément celle de Charlotte qui lui propose sûrement un salaire supérieur. Il faut dire que l’ailier formé à l’AS Saint-Etienne, par amitié pour le directeur sportif Jean-Louis Leca, avait accepté des revenus relativement bas. Un nouveau sacrifice n’était peut-être pas envisageable pour le Lensois qui semblait déjà dire adieu aux supporters le week-end dernier.

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« Il y a quelques mois, jamais je n'aurais imaginé être là et vivre ces émotions… Le destin m'a emmené à Lens, et j'y ai découvert un vestiaire comme j'en ai rarement connu, écrivait Allan Saint-Maximin sur X. Un peuple lensois au grand cœur. Une aventure sportive incroyable, et avec en prime cette conclusion historique. Jean-Louis, tu m'as remercié pour les efforts faits pour rendre mon arrivée possible... Mais c'est moi qui te dis MERCI de m'avoir permis de vivre ça. Et évidemment merci à vous, peuple Sang et Or, merci pour tout, je n'oublierai jamais. » L’entraîneur Pierre Sage, lui, n’oubliera pas que Lens va déjà enregistrer son troisième départ libre après ceux de Wesley Saïd et du futur Rennais Adrien Thomasson.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
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6
Rennes
5934178959509
7
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54341661260546
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44341111124750-3
12
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13
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17
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