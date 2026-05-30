PSG : Vitinha retenu, le Real choisit un autre Parisien

Longtemps attiré par Vitinha, le Real Madrid a fini par abandonner cette piste vouée à l’échec. Le club madrilène s’intéresse maintenant à un autre milieu du Paris Saint-Germain, à savoir João Neves. Mais là encore, les Madrilènes n’ont que très peu de chances de parvenir à leurs fins.

A nouveau finalistes de la Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain font envie. Il n’est pas rare de voir les Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Vitinha animer l’actualité mercato . Le nom du milieu de terrain a surtout été évoqué pour l’avenir du Real Madrid qui aurait bien besoin d’un créateur dans l’entrejeu. Sauf que le cadre parisien est totalement intouchable et la Maison Blanche a fini par le comprendre.

Et maintenant João Neves

Le président Florentino Pérez a effectivement tourné la page, sans partir très loin pour trouver sa prochaine cible. D’après la Cadena COPE, même s’il n’a fait aucune promesse dans le cadre de sa campagne pour l’élection présidentielle du Real Madrid, le patron merengue a dressé une liste de joueurs à recruter parmi lesquels apparaît João Neves. Le dirigeant madrilène a apparemment craqué sur l’ancien joueur de Benfica, une information confirmée par le journaliste Ekrem Konur. Notre confrère précise d’ailleurs que le Portugais de 21 ans plaît aussi à des clubs de Premier League.

Tous semblent attendre une ouverture qui n’est sans doute pas près d’apparaître. C’est bien connu, le Paris Saint-Germain n’a pas l’habitude de vendre ses joueurs majeurs. Au contraire, le champion de France préfère les protéger avec des contrats longue durée. C’est notamment le cas avec João Neves qui, sans annonce officielle de la part du club francilien, a signé pour une année supplémentaire en février dernier, soit jusqu’en 2030. Autant dire que les dirigeants parisiens n’ont pas prévu de s’en séparer cet été.