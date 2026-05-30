Neves PSG

PSG : Vitinha retenu, le Real choisit un autre Parisien

PSG30 mai , 17:00
parEric Bethsy
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Longtemps attiré par Vitinha, le Real Madrid a fini par abandonner cette piste vouée à l’échec. Le club madrilène s’intéresse maintenant à un autre milieu du Paris Saint-Germain, à savoir João Neves. Mais là encore, les Madrilènes n’ont que très peu de chances de parvenir à leurs fins.
A nouveau finalistes de la Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain font envie. Il n’est pas rare de voir les Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Vitinha animer l’actualité mercato. Le nom du milieu de terrain a surtout été évoqué pour l’avenir du Real Madrid qui aurait bien besoin d’un créateur dans l’entrejeu. Sauf que le cadre parisien est totalement intouchable et la Maison Blanche a fini par le comprendre.

Et maintenant João Neves

Le président Florentino Pérez a effectivement tourné la page, sans partir très loin pour trouver sa prochaine cible. D’après la Cadena COPE, même s’il n’a fait aucune promesse dans le cadre de sa campagne pour l’élection présidentielle du Real Madrid, le patron merengue a dressé une liste de joueurs à recruter parmi lesquels apparaît João Neves. Le dirigeant madrilène a apparemment craqué sur l’ancien joueur de Benfica, une information confirmée par le journaliste Ekrem Konur. Notre confrère précise d’ailleurs que le Portugais de 21 ans plaît aussi à des clubs de Premier League.
Tous semblent attendre une ouverture qui n’est sans doute pas près d’apparaître. C’est bien connu, le Paris Saint-Germain n’a pas l’habitude de vendre ses joueurs majeurs. Au contraire, le champion de France préfère les protéger avec des contrats longue durée. C’est notamment le cas avec João Neves qui, sans annonce officielle de la part du club francilien, a signé pour une année supplémentaire en février dernier, soit jusqu’en 2030. Autant dire que les dirigeants parisiens n’ont pas prévu de s’en séparer cet été.
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Nauséabond ? non je dirai qu'on a chacun nos lots de pb y compris le tien... Et s'il y a quelque chose qui pue l'attitude de nwanerie qui a fait son caca nerveux et levé le pied, en fait aussi partie.

« LVMH aurait racheté l’OM » : Le Paris FC humilie McCourt

tu confonds image et attractivité mon ami... Ces études évaluent l'attractivité. J'ai bien pris le temps d'en prendre connaissance. Outre le fait que ses critères (seulement 6) sont discutables et diluent le cadre de vie (quid de la sécurité), au mileu de (trop) nombreux critères économiques, il est évident qu'une grande métropole est bien plus attractive économiquement qu'une bourgade de province... quant à des comparaisons su l'image... c'est bien différent haha. Par exp de grandes marques ont lié leur image à St tropez... Monaco... ou autres places très huppées ou mythiques... et ces lieux n'auraient aucune chance dans tes schémas de puissance ;)

OL : Kaïl Boudache arrive lundi à Lyon

Ta mère a aimé apparemment 🤭😂

OM : Il coule à Marseille, l'Europe se l'arrache

Tu peux dire ce que tu veux Marseille reste un club nauséabond ! Quand un club en arrive à faire un grand chelem comme il a fait cette saison ça en dit long sur la mentalité pourrie qui gravite dans ce club🤮

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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