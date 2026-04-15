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Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?

OM15 avr. , 13:40
parCorentin Facy
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Nommé la semaine passée par Frank McCourt, Stéphane Richard a une première mission de taille à l’OM : trouver le successeur de Medhi Benatia au poste de directeur sportif. Plusieurs noms commencent déjà à émerger.
Qui sera le directeur sportif de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Une chose est certaine, ce ne sera plus Medhi Benatia. Démissionnaire au mois de février, le Marocain a accepté de rester jusqu’à la fin de la saison à la demande de Frank McCourt. Son départ en fin de saison est en revanche acté, comme l’a confirmé le propriétaire américain de l’OM la semaine dernière en conférence de presse. Le nouveau président Stéphane Richard va maintenant devoir trouver l’homme idéal pour succéder à l’ex-défenseur de la Juventus Turin et de l’AS Roma.
Des premiers noms sont évoqués depuis quelques jours, notamment ceux de Mathieu Bodmer, Florent Ghisolfi ou encore Grégory Lorenzi et Julien Fournier. Pour l’heure, ce sont essentiellement des profils de dirigeants français qui filtrent. Dans la même veine, Daniel Riolo a évoqué sur RMC le nom de Florian Maurice, ancien patron du recrutement de l’OL et actuellement en poste à l’OGC Nice. « Je ne sais pas si un étranger peut venir prendre le poste à Marseille. Les noms français on les connaît. Celui sur le marché qui a été excellent à Brest est Greg Lorenzi, maintenant, est-ce que c’est le même métier à Marseille ? » s’est d’abord interrogé le chroniqueur de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.

Riolo évoque le nom de Maurice

« Florian Maurice sur le marché ? Ah non… pitié. Julien Fournier, quelle référence il a ? Qu’on dise que l’OM c’est trop grand pour Lorenzi et qu’il n’a pas ce catalogue, tu as le droit d’augmenter ton réseau et d’avoir des relations » a analysé Daniel Riolo, bien plus fan de la piste de l’actuel directeur sportif de Brest, en comparaison avec les dossiers Julien Fournier et Florian Maurice. Reste à savoir si le nom de l’actuel directeur sportif de Nice a été lâché au hasard par le journaliste de RMC, ou si Florian Maurice fait bel et bien partie de la short-list de la direction de l’Olympique de Marseille pour le poste de directeur sportif.

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Maurice n est pas mauvais a ce poste. a voir. en plus il connait la maison, meme si ca fait un moment !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
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16
Auxerre
242959152337-14
17
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192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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