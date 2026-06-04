OM : « Raisons personnelles », l’arrivée de Genesio expliquée

La signature de Bruno Genesio est désormais annoncée comme imminente à l'Olympique de Marseille. L'ancien coach de l'OL et de Lille avait des touches à l'étranger, mais il n'y a pas donné suite.

Bruno Genesio négocie les derniers détails de son arrivée à l’Olympique de Marseille, qui ne fait désormais plus guère de doute. L’ancien joueur et entraineur de l’OL a réussi à se défaire de cette étiquette quand il a évolué en Chine, puis à Rennes et à Lille. Le technicien français va relever un gros défi, mais il possède désormais l’expérience pour le faire. Au sein de l’OM, on est persuadé que « Pep » Genesio est l’homme de la situation et va pouvoir répondre aux attentes.

Tapis rouge pour l'OM, Genesio voulait rester en France

Son arrivée libre a facilité grandement sa venue à Marseille, qui n’aura pas de souci d’éléments contractuels comme avec son directeur sportif Grégory Lorenzi, engagé à Nice avant de rejoindre l’OM. Il n’empêche, RMC révèle ce jeudi soir que Bruno Genesio n’avait pas que Marseille comme courtisan ces derniers jours.

Le fait d’être un entraineur confirmé, apprécié par les stars comme les joueurs plus modestes, et d’avoir souvent eu des résultats encourageants en Coupe d’Europe, a fait saliver quelques clubs en dehors de nos frontières. Mais comme le précise le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, les sollicitations en dehors de la France n’ont pas été écoutées par Genesio. L’entraineur français souhaitait en effet « rester en France pour des raisons personnelles ».