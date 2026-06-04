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OM : « Raisons personnelles », l’arrivée de Genesio expliquée

OM04 juin , 21:30
parGuillaume Conte
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La signature de Bruno Genesio est désormais annoncée comme imminente à l'Olympique de Marseille. L'ancien coach de l'OL et de Lille avait des touches à l'étranger, mais il n'y a pas donné suite.
Bruno Genesio négocie les derniers détails de son arrivée à l’Olympique de Marseille, qui ne fait désormais plus guère de doute. L’ancien joueur et entraineur de l’OL a réussi à se défaire de cette étiquette quand il a évolué en Chine, puis à Rennes et à Lille. Le technicien français va relever un gros défi, mais il possède désormais l’expérience pour le faire. Au sein de l’OM, on est persuadé que « Pep » Genesio est l’homme de la situation et va pouvoir répondre aux attentes.

Tapis rouge pour l'OM, Genesio voulait rester en France

Son arrivée libre a facilité grandement sa venue à Marseille, qui n’aura pas de souci d’éléments contractuels comme avec son directeur sportif Grégory Lorenzi, engagé à Nice avant de rejoindre l’OM. Il n’empêche, RMC révèle ce jeudi soir que Bruno Genesio n’avait pas que Marseille comme courtisan ces derniers jours.
Le fait d’être un entraineur confirmé, apprécié par les stars comme les joueurs plus modestes, et d’avoir souvent eu des résultats encourageants en Coupe d’Europe, a fait saliver quelques clubs en dehors de nos frontières. Mais comme le précise le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, les sollicitations en dehors de la France n’ont pas été écoutées par Genesio. L’entraineur français souhaitait en effet « rester en France pour des raisons personnelles ».
Voilà qui a certainement fait bondir la cote de l’OM, sachant qu’il y avait tout de même beaucoup de mouvements chez les entraineurs de Ligue 1, mais que le poste pour s’asseoir sur le banc de touche du Vélodrome est certainement le plus prestigieux à l’heure actuelle. L’OM ne s’en plaindra pas, et va pouvoir lui proposer un contrat jusqu’en 2028, avec une année de plus en option si tout se passe bien. La mission principale sera de remettre Marseille en Ligue des Champions, pour des sportives comme financières.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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