Le plan B de la Roma est aussi à l’OM

Désireuse de s'offrir Mason Greenwood, l'AS Roma sait que la partie ne sera pas facile. C'est pourquoi les dirigeants italiens aimeraient bien travailler aussi sur la piste menant à Igor Paixao.

L’AS Roma tente de convaincre l’Olympique de Marseille de lui vendre Mason Greenwood. Cela s’annonce compliqué car la Louve envisage de ne lâcher que 40 millions d’euros pour s’offrir les services de l’ailier anglais. Une somme qui risque bien d’être considérée comme insuffisante par Stéphane Richard, qui cherche à rentabiliser ce départ quasiment inévitable. L’OM en attend au moins 50 millions d’euros hors bonus. Le club de la capitale n’entend pas monter à ce niveau, ce qui pourrait donc compromettre le transfert de Mason Greenwood.

Paixao, une première saison mitigée

En cas d’échec dans cette transaction, la Roma a un plan B, qui évolue également à l’OM. La Gazzetta dello Sport précise en effet que les dirigeants italiens apprécient énormément Igor Paixao. La Louve suit l’ailier brésilien depuis deux ans et son explosion au Feyenoord Rotterdam. Marseille version Longoria avait mis le paquet en août dernier pour le faire venir contre 30 millions d’euros. Depuis, le Brésilien a réussi à tirer son épingle du jeu dans une saison difficile, avec des débuts intéressants et notamment quatre buts en huit matchs de Ligue des Champions. Mais aussi une certaine irrégularité, disparaissant de rencontres moins maitrisées.

L’ailier de 25 ans fait en tout cas partie des joueurs sur lesquels le club provençal compte s’appuyer pour la saison à venir. Mais l’OM va aussi avoir besoin de vendre et une belle offre de la Roma pourrait changer son avenir. S’il n’a pas demandé à quitter la Provence, Igor Paixao sait que rejoindre un club qualifié pour la Ligue des Champions, ce que l’OM n’est pas, est toujours un point positif pour l’évolution de sa carrière. Surtout que l’ancien international espoir brésilien rêve toujours de Seleçao, où la concurrence à son poste est énorme. Et briller en Ligue des Champions réfgulièremnt peut donner des idées à Carlo Ancelotti pour l’avenir.