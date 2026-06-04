Nice attaque l’OM aux Prud’hommes

Grégory Lorenzi commence son aventure à l'OM par un procès, sachant qu'il a signé un contrat avec Nice avant de finalement rejoindre Marseille comme directeur sportif.

On a connu meilleur départ pour un dirigeant à l’Olympique de Marseille. Annoncé officiellement la semaine dernière, Grégory Lorenzi est le nouveau directeur sportif de l’OM . Le dirigeant avait terminé sa mission avec Brest à l’issue de la saison 2025-2026 et était donc libre de choisir son futur club. Problème, en contacts avancés avec Nice, l’ancien joueur s’était engagé par écrit à rejoindre le club azuréen en cas de maintien des Aiglons, ce qui a été finalement le cas.

Lorenzi a essayé de sauver le coup avec Nice

Un contrat écrit qui risque de faire mal à l’OM, qui a devancé tout le monde en négociant avec Grégory Lorenzi pour le convaincre de venir à Marseille. Stéphane Richard n’a pas daigné appelé Nice pour les prévenir et le dirigeant a changé de cap au dernier moment pour rejoindre le projet marseillais.

Cette situation va provoquer une réaction officielle de la part de l’OGC Nice. Jean-Pierre Rivère, qui avait laissé passer le barrage pour ne pas faire d’ombre à ses joueurs qui jouaient leur maintien en Ligue 1 , a joint les actes à la parole et a décidé de poursuivre l’OM devant les prud’hommes, révèle L’Equipe ce jeudi soir.

Grégory Lorenzi avait essayé de réunir les différentes parties ces derniers jours pour trouver une solution à l’amiable, mais cela n’a pas fonctionné. Le directeur sportif qui vient de s’engager à l’OM aurait aimé pouvoir démissionner sans préavis pour se défaire de son contrat avec Nice, qui existe donc bel et bien à priori.

Une épine dans le pied de Stéphane Richard pour ses premières semaines comme président du club provençal. Même si le problème ne sera certainement jugé que dans plusieurs mois, la justice des prud’hommes prenant en général beaucoup de temps.