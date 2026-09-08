Rennes-OM : L'arbitre désigné, Marseille en plein cauchemar

Jérémy Stinat a été désigné pour le choc entre Rennes et l’OM ce vendredi au Roazhon Park pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Un arbitre qui rappelle de mauvais souvenirs à la délégation marseillaise.

Déjà en difficulté avec deux défaites lors des trois premières journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se rend à Rennes ce vendredi avec une très grosse pression sur les épaules. Les hommes de Bruno Genesio le savent, un succès en Bretagne serait de très bonne augure pour relancer une dynamique d’autant que la semaine suivante, c’est le Paris Saint-Germain qui attendra les Olympiens au Vélodrome. Pour le déplacement à Rennes, la LFP a choisi ce mardi Jérémy Stinat à l’arbitrage.

Une désignation qui risque logiquement de provoquer quelques grincements de dents au sein des supporters olympiens et possiblement aussi chez les dirigeants. La Provence rappelle que c’est Jérémy Stinat qui était au sifflet pour le « fameux Auxerre-OM » de la saison 2024-2025, un match à l’issue duquel l’ex-président Pablo Longoria avait totalement explosé. A l’époque, le dirigeant espagnol et son directeur sportif Medhi Benatia avaient reproché à Jérémy Stinat un penalty non-sifflé pour une faute sur Quentin Merlin et surtout le carton rouge, injustifié selon le board de l’OM, distribué à l’encontre de Derek Cornelius.

Exaspéré par cet arbitrage, Pablo Longoria avait rejoint les coursives du stade de l’Abbé Deschamps en pétant les plombs. « Tout est corrupt » avait notamment lâché l’ancien président marseillais, criant à la corruption et remettant totalement en cause l’impartialité de l’arbitrage en Ligue 1. Jérémy Stinat, qui n’a pas arbitré l’OM lors de la saison 2025-2026, va donc retrouver le club phocéen ce vendredi à Rennes. Son bilan est toutefois positif pour le club olympien puisque lors des 10 matchs arbitrés par Jérémy Stinat dans l’histoire de l’OM, les Phocéens se sont imposés à 6 reprises pour 2 matchs nuls et 2 défaites, dont la dernière face à l’AJ Auxerre.