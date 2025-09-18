ICONSPORT_271025_0526

OM-PSG : Luis Enrique fait du cinéma, les Marseillais indignés

OM18 sept. , 12:20
parGuillaume Conte
Luis Enrique n'ira pas en tribunes au Vélodrome ce dimanche, comme c'était le cas sur les deux derniers matchs. L'excuse donnée ne plait pas vraiment au sein de l'OM. 
Après avoir parfaitement géré la réception de l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions avec une victoire étincelante sur le score de 4-0, le PSG va s’offrir ce dimanche soir un nouveau choc de très haut niveau avec son déplacement à Marseille. Les Olympiens ont vécu une fortune diverse à Madrid, avec une défaite cruelle 2-1. Mais la volonté de l’OM sera de faire tomber le PSG cette saison, ce qui n’est encore jamais arrivé, et aussi de profiter du mercato ambitieux effectué cet été, tout comme des blessures au sein de l’effectif parisien, pour réaliser l’exploit. 
Les joueurs de Roberto De Zerbi pourront compter sur un Vélodrome surchauffé. Une ambiance qui fait un peu peur à Luis Enrique, non pas pour ses joueurs ou pour la difficulté de s’imposer en Provence, mais pour son état de santé. L’entraineur espagnol a récemment été opéré après une chute en vélo, et sa clavicule gauche est protégée par une attelle. Il a ainsi décidé sur les deux derniers matchs de passer la première période tranquillement en tribunes, histoire de voir les choses différemment mais aussi de beaucoup moins être tenté de gesticuler pour donner ses consignes. 
Il veut surjouer le sentiment d'insécurité
- Le Phocéen à propos de Luis Enrique
Ce ne sera pas le cas à Marseille. Le coach du PSG a fait savoir qu’il serait au bord du terrain tout au long du match, à la fois pour profiter de l’ambiance, aider son équipe, mais aussi pour protéger son épaule en cas de bousculade s’il venait à être en tribunes au Vélodrome. Une excuse qui ne passe pas pour Le Phocéen, qui estime que Luis Enrique se fait passer pour une victime en exagérant le danger que représente son placement en tribunes à Marseille. « Dans ce contexte, s’installer dans les tribunes du Vélodrome, en plein cœur d’une ambiance survoltée, lui apparaît trop risqué. Une sortie qui prouve que l'ancien milieu de terrain connaît très mal l'enceinte du boulevard Michelet, ou qu'il veut surjouer le climat d'insécurité. Car les coachs et les observateurs des équipes adverses sont habituellement reçus au sixième étage de la tribune Jean Bouin, à côté de loges prestigieuses, à un endroit idéal pour observer la rencontre et pas en contact direct avec les supporters marseillais », souligne le site spécialisé. 

Lire aussi

OM : Ces deux joueurs ont tout gagné à MadridOM : Ces deux joueurs ont tout gagné à Madrid
TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+
Une attitude qui ne plait donc pas beaucoup à Marseille, même si Luis Enrique n’a pas pour habitude trop en faire sur son cas personnel. C’est en tout cas au bord du terrain qu’il sera dimanche soir pour le Classique de la Ligue 1. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_253689_0071
OL

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

psg il remet gianluigi donnarumma a sa place iconsport 267396 0601 1 398332
PSG

PSG : Donnarumma répond à l'attaque de Luis Campos

ICONSPORT_270916_0288
OM

OM : Ces deux joueurs ont tout gagné à Madrid

ICONSPORT_263647_0136
ASSE

L'ASSE jubile, cette pépite à 3 millions d'euros explose

Fil Info

12:00
OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe
11:40
PSG : Donnarumma répond à l'attaque de Luis Campos
11:20
OM : Ces deux joueurs ont tout gagné à Madrid
11:00
L'ASSE jubile, cette pépite à 3 millions d'euros explose
10:30
Nantes rivalise avec l'AC Milan, c'est réel
10:00
Ce joueur du Barça qui scandalise Lamine Yamal
9:40
TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+
9:20
Real : Al-Hilal pose 100 millions d'euros sur Vinicius
9:00
Indice UEFA : Le PSG sauve la mise, la France gagne 3 places

Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

On ne va pas se mentir Si Frappart ne serait pas une femme elle n’aurait jamais eu accès au haut niveau. Elle n’y comprend rien!

OM-PSG : Luis Enrique fait du cinéma, les Marseillais indignés

J'espère que les Kalachs seront interdites aux abords du stade ? Le danger c'est surtout autour !

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Il est difficile de se dire que sur cette action, qu une personne qualifié qui dispose d outil pour revoir l action sous de multiples angles puisse ouvertement dire qu il n y a rien, les outils justement permettent de prévenir l incompetence ... Donc quand cette personne justifie une pseudo incompetence par des arguments fallacieux, on rentre ds la malhonnête.

TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+

Rien a voir avec le fait d aimer ou détester, c etait une grosse affiche pour un club Francais, face au plus prestigieux des clubs et il y a eu du suspens et du retournement de situation donc forcément que les gens dont moi qui ne supporte ni l OM, ni Madrid suivent le match... Le PSG mèné 1/0 au bout de 2min30, 80% possession au bout de 20, et une maîtrise totale du match, il n y avait aucun suspens donc a part les fervents supporters, mais pour l amateur de foot Français ce match n avait aucun interet il etait plié et surtout il y avait d autres matchs plus réjouissant tel que le Bayern/Chelsea

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Dire "incompétent " cela s'entend , mais "malhonnête " c'est inscriminer un désir de nuire . Incompétente ou hors de forme d'accord ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading