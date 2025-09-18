OM-PSG : Luis Enrique fait du cinéma, les Marseillais indignés

Luis Enrique n'ira pas en tribunes au Vélodrome ce dimanche, comme c'était le cas sur les deux derniers matchs. L'excuse donnée ne plait pas vraiment au sein de l'OM.

Après avoir parfaitement géré la réception de l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions avec une victoire étincelante sur le score de 4-0, le PSG va s’offrir ce dimanche soir un nouveau choc de très haut niveau avec son déplacement à Marseille. Les Olympiens ont vécu une fortune diverse à Madrid, avec une défaite cruelle 2-1. Mais la volonté de l’OM sera de faire tomber le PSG cette saison, ce qui n’est encore jamais arrivé, et aussi de profiter du mercato ambitieux effectué cet été, tout comme des blessures au sein de l’effectif parisien, pour réaliser l’exploit.

Les joueurs de Roberto De Zerbi pourront compter sur un Vélodrome surchauffé. Une ambiance qui fait un peu peur à Luis Enrique, non pas pour ses joueurs ou pour la difficulté de s’imposer en Provence, mais pour son état de santé. L’entraineur espagnol a récemment été opéré après une chute en vélo, et sa clavicule gauche est protégée par une attelle. Il a ainsi décidé sur les deux derniers matchs de passer la première période tranquillement en tribunes, histoire de voir les choses différemment mais aussi de beaucoup moins être tenté de gesticuler pour donner ses consignes.

Il veut surjouer le sentiment d'insécurité - Le Phocéen à propos de Luis Enrique

Dans ce contexte, s’installer dans les tribunes du Vélodrome, en plein cœur d’une ambiance survoltée, lui apparaît trop risqué. Une sortie qui prouve que l'ancien milieu de terrain connaît très mal l'enceinte du boulevard Michelet, ou qu'il veut surjouer le climat d'insécurité. Car les coachs et les observateurs des équipes adverses sont habituellement reçus au sixième étage de la tribune Jean Bouin, à côté de loges prestigieuses, à un endroit idéal pour observer la rencontre et pas en contact direct avec les supporters marseillais », souligne le site spécialisé. Ce ne sera pas le cas à Marseille. Le coach du PSG a fait savoir qu’il serait au bord du terrain tout au long du match, à la fois pour profiter de l’ambiance, aider son équipe, mais aussi pour protéger son épaule en cas de bousculade s’il venait à être en tribunes au Vélodrome. Une excuse qui ne passe pas pour Le Phocéen , qui estime que Luis Enrique se fait passer pour une victime en exagérant le danger que représente son placement en tribunes à Marseille. «», souligne le site spécialisé.

Une attitude qui ne plait donc pas beaucoup à Marseille, même si Luis Enrique n’a pas pour habitude trop en faire sur son cas personnel. C’est en tout cas au bord du terrain qu’il sera dimanche soir pour le Classique de la Ligue 1.