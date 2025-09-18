OM : Ces deux joueurs ont tout gagné à Madrid

Malgré sa défaite et la polémique du penalty de Medina, l'Olympique de Marseille revient rassuré de Madrid. Quelques joueurs ont su tirer leur épingle du jeu contre le Real dont notamment le très décrié Balerdi et Timothy Weah.

Désigné capitaine de l' Olympique de Marseille l'été dernier, Leonardo Balerdi était chahuté par la presse et certains supporters en ce début de saison. L'Argentin s'est rendu coupable de plusieurs erreurs : un mauvais alignement sur le but de Rennes ou encore une passe approximative à Lyon qui a fait expulser CJ Egan-Riley. Pour plusieurs observateurs, le défenseur central n'était pas digne du brassard et ne méritait plus sa place de titulaire . Un constat renforcé par le mercato de l'OM avec les arrivées d'Aguerd et de Pavard. Mais, à Madrid, Balerdi a donné la meilleure réponse possible.

Balerdi et Weah, grands gagnants de Real-OM

Il a été solide durant toute la rencontre, muselant parfaitement Kylian Mbappé. Pour le journal L'Equipe, l'Argentin ressort grandi de ce match face au Real Madrid. « Avec trois recrues autour de lui, Balerdi a cette fois su être un guide et il a prouvé qu'il n'était pas perturbé par la nouvelle concurrence, ce qu'il répète en public comme en privé », a écrit le quotidien sportif français qui parle même de « retour en grâce » pour le capitaine de l'OM. Dans ce contexte, il sera difficile pour Roberto de Zerbi d'écarter Balerdi dans l'immédiat et notamment pour le match contre le PSG dimanche.

Un autre joueur critiqué depuis le début de saison a été à la fête au Bernabeu comme le soulignent nos confrères du quotidien national. Il s'agit de Timothy Weah. Utilisé un peu partout sur le terrain et notamment en défense, il n'avait pas brillé contre le Paris FC ou Lyon. Cependant, il a été un vrai poison pour le Real Madrid mardi soir. Seul buteur de l'OM, l'Américain a usé la défense madrilène dans son rôle d'ailier gauche. Une bonne manière pour l'ancien joueur de la Juventus de prendre ses marques à l'OM, de trouver sa place dans le onze titulaire et de gagner du crédit en vue des prochains chocs avec le PSG en ligne de mire.