OM-PSG : La sidérante révélation de La Provence

L'OM s'avoue-t-il déjà vaincu face au PSG, qu'il n'a plus battu depuis 2011 ? C'est ce laisse clairement entendre La Provence ce dimanche avant le match.

En dépit des nombreux blessés au PSG, l’OM n’aborde pas la réception du PSG dans la peau d’un favori. Cela s’est vu encore une fois cette semaine à Madrid, même quand le scénario qui se dessine semble favorable, les joueurs marseillais n’ont pas forcément les épaules pour sortir de grandes performances au moment attendu. Et le Paris Saint-Germain a pris ses aises ces dernières années au Vélodrome, au point d’en faire un stade où il n’a plus perdu depuis novembre 2011. La saison dernière, les supporters marseillais avaient même quitté le stade à la mi-temps, voyant leur équipe se prendre un 3-0 et se retrouvant à 10 contre 11. L’optimisme n’est donc pas de mise, et cela se retranscrit même dans les étonnants propos de La Provence de ce dimanche.

Avant la rencontre, le journal local, qui se veut d’habitude plus en soutien de l’OM, dévoile une étonnante explication à la décision du club sudiste de partir en « ritiro » à Rome la semaine prochaine. Si la formation marseillaise évoque un stage qui « s’inscrit pleinement dans la philosophie des dirigeants et de l’entraîneur qui voient dans ces rassemblements l’occasion idéale de souder le vestiaire et d’intégrer les nouveaux arrivants », La Provence trouve une autre raison à cet exil.

La retraite à Rome liée au résultat du match face au PSG ?

« Personne ne s’y attendait. Peut-être en prévision d’un nouveau revers dans le Clasico, le second consécutif cette semaine, le troisième en cinq journées de Ligue 1, l’OM a décidé de repartir en exil loin de la Commanderie », a lancé le journal local, pour qui les dirigeants marseillais anticipent déjà une défaite face au PSG. Ce n’est pas le genre de la maison, avec un Mehdi Benatia et un Pablo Longoria qui ne veulent pas rendre les armes avant de combattre un Paris SG loin d’être dans sa meilleure forme avec toutes ces absences.