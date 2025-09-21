ICONSPORT_270916_0435

OM-PSG : La sidérante révélation de La Provence

OM21 sept. , 13:20
parGuillaume Conte
L'OM s'avoue-t-il déjà vaincu face au PSG, qu'il n'a plus battu depuis 2011 ? C'est ce laisse clairement entendre La Provence ce dimanche avant le match. 
En dépit des nombreux blessés au PSG, l’OM n’aborde pas la réception du PSG dans la peau d’un favori. Cela s’est vu encore une fois cette semaine à Madrid, même quand le scénario qui se dessine semble favorable, les joueurs marseillais n’ont pas forcément les épaules pour sortir de grandes performances au moment attendu. Et le Paris Saint-Germain a pris ses aises ces dernières années au Vélodrome, au point d’en faire un stade où il n’a plus perdu depuis novembre 2011. La saison dernière, les supporters marseillais avaient même quitté le stade à la mi-temps, voyant leur équipe se prendre un 3-0 et se retrouvant à 10 contre 11. L’optimisme n’est donc pas de mise, et cela se retranscrit même dans les étonnants propos de La Provence de ce dimanche. 

Avant la rencontre, le journal local, qui se veut d’habitude plus en soutien de l’OM, dévoile une étonnante explication à la décision du club sudiste de partir en « ritiro » à Rome la semaine prochaine. Si la formation marseillaise évoque un stage qui « s’inscrit pleinement dans la philosophie des dirigeants et de l’entraîneur qui voient dans ces rassemblements l’occasion idéale de souder le vestiaire et d’intégrer les nouveaux arrivants », La Provence trouve une autre raison à cet exil. 

La retraite à Rome liée au résultat du match face au PSG ?

« Personne ne s’y attendait. Peut-être en prévision d’un nouveau revers dans le Clasico, le second consécutif cette semaine, le troisième en cinq journées de Ligue 1, l’OM a décidé de repartir en exil loin de la Commanderie », a lancé le journal local, pour qui les dirigeants marseillais anticipent déjà une défaite face au PSG. Ce n’est pas le genre de la maison, avec un Mehdi Benatia et un Pablo Longoria qui ne veulent pas rendre les armes avant de combattre un Paris SG loin d’être dans sa meilleure forme avec toutes ces absences. 
Derniers commentaires

OM - PSG : La date du Classique est fixée

Olalala les parisiens faut arrêter de pleurer 5min Alors déjà 1) quon gagne ou pas vous serez champion a la fin ca changera rien.. 2) cest comme ca cest le règlement 3) au pire vous avez qu'à pas envoyer vos joueur a la cérémonie dans la vies il y a des choix a faire on peut pas tout avoir a vous de voir lequel est le plus important.. 4) moi aussi ca me casse les couille jai presque plus de clope je comptais aller les acheter en allant au stade bah voilà que je vais devoir sortir les acheter quand meme sans aller au stade ce soir... couillon pour tous le monde...

OM - PSG : La date du Classique est fixée

Depuis l annee ou Ribéry ne l a pas eut On a bien vu avec Ronaldo et Messi que c etait politique l attribution Meme Lewadowski ne l a pas eut donc je t avoue que ce titre a perdu de sa superbe

OM - PSG officiellement reporté

Sors nous donc ta source où Fabrice Pancrate parle de l'arbitrage. Simple comme bonjour.

OM - PSG officiellement reporté

À Paris encore une anomalie

OM - PSG officiellement reporté

Et bien sors nous un lien prouvant que l'arbitrage de Sochaux PSG a été partial.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1053115138
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

