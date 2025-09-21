Il demande pardon pour avoir aidé l'OM

Mardi, l'Olympique de Marseille a bien cru réaliser l'exploit de battre le Real Madrid en Ligue des champions. Ce fut encore plus le cas en fin de match quand Dani Carvajal a été exclu. L'expérimenté latéral a du s'expliquer à propos de son coup de sang.
L'Olympique de Marseille
n'a pas rapporté de points de son déplacement à Madrid. Néanmoins, les Phocéens ont su gagner le respect de leur adversaire et des observateurs. Les hommes de De Zerbi ont bien tenu le choc et auraient même accroché le nul sans un penalty tombé du ciel. Symbole de la solidité marseillaise, un cadre du Real a craqué psychologiquement mardi soir. A la 69e minute, Dani Carvajal s'est rendu coupable d'un coup de tête sur le portier olympien Geronimo Rulli
. Après appel de la VAR, le latéral espagnol a été exclu directement.
Carvajal s'excuse publiquement
Si la malice du gardien argentin a été vite soulignée, la presse espagnole n'a pas goûté au manque de sang-froid du taulier de la Roja. Très critiqué pour son geste, Carvajal a été dans la tourmente médiatique toute la semaine. Le succès du Real sur l'Espanyol 2-0 en Liga
n'était pas suffisant pour faire oublier ce fâcheux incident. Le joueur de l'Equipe d'Espagne a profité de son passage au micro de Real Madrid TV
pour s'expliquer et surtout s'excuser publiquement.
« Je voulais m’excuser pour mon carton rouge au dernier
match. Ce n’est pas mon genre et c’était totalement inapproprié
dans un match comme celui-là
», a t-il lâché auprès de la chaîne officielle du club madrilène dans la foulée du match de championnat. De quoi calmer la tempête et permettre au Real Madrid de se projeter sereinement sur les prochains matchs. Le derby contre l'Atlético est notamment au programme samedi prochain. Avec 5 succès en autant de matchs de Liga et la victoire contre l'OM
, le Real Madrid réalise un début de saison parfait sur le plan comptable. Cela aurait été dommage de le gâcher sur un simple coup de tête.