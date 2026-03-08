OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?

Critiqué par les supporters de l'OM, Benjamin Pavard a été mis sur le banc et en Italie, l'Inter semblait avoir accepté l'idée de voir revenir le champion du monde 2018. Habib Beye a peut-être changé l'avenir du défenseur français.

Prêté à l'Olympique de Marseille au dernier jour du mercato d'été, dans un mouvement que certains ont assimilé à un panic-buy, Benjamin Pavard a longtemps donné raison à ses détracteurs. Car le défenseur prêté par l'Inter n'a pas eu le rendement escompté, au point même que le successeur de Roberto De Zerbi a laissé Pavard sur le banc de l'OM lors des deux matchs contre Lyon et Toulouse après une rencontre catastrophique contre le Stade Brestois. En Italie, les médias annonçaient déjà le retour du joueur français à Milan , l'idée de voir l'OM lever l'option d'achat prévue dans le contrat de prêt semblant totalement impossible. Mais Habib Beye a peut-être changé l'avenir de Benjamin Pavard.

Pavard n'est pas mort

L'Equipe, on se dit que finalement, l'histoire entre Marseille et Pavard n'est peut-être pas terminée, tordant le cou à la rumeur qui prétend que les dirigeants phocéens ont déjà décidé de ne pas conserver le latéral tricolore. « Benjamin Pavard, lui, a été très solide. Il a saisi fermement ce qui ressemblait à une dernière chance, proposant des interventions âpres et sereines. Avec les pépins physiques d'un Nayef Aguerd diminué depuis des mois par une pubalgie et absent du groupe hier, le champion du monde 2018 a rappelé son pedigree, il aura sa carte à jouer sur ce printemps », précise le quotidien sportif. Car après deux matchs sur la touche, le défenseur de 29 ans a de nouveau été titularisé samedi soir lors de la victoire de l'Olympique de Marseille à Toulouse . Et cette fois, Benjamin Pavard a montré qu'il n'était pas totalement cramé et que l'OM pouvait compter sur lui dans cette fin de saison de Ligue 1 , laquelle sur le papier semble très favorable au club phocéen. Dans, on se dit que finalement, l'histoire entre Marseille et Pavard n'est peut-être pas terminée, tordant le cou à la rumeur qui prétend que les dirigeants phocéens ont déjà décidé de ne pas conserver le latéral tricolore. «», précise le quotidien sportif.

Et Walid Acherchour partage le même avis concernant Benjamin Pavard. « J’ai vu Benjamin Pavard être catastrophique contre Liverpool, contre Nantes, contre Brest, je ne vais pas tout énumérer. Là, il a tenu son rang, et il a été très solide dans ce qu’on lui a demandé de faire », constate le consultant de RMC, qui tient cependant à relativiser tout cela tant l'Olympique de Marseille a offert des visages différents depuis le début de la saison.