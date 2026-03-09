L'OM vire Fabrizio Ravanelli brutalement

Comme pour le Pgégé, LE match essentiel du LoL sera le match retour… 🤪🇵🇹🇺🇦🇫🇷🇧🇷
Pourquoi? Bah tu l'as dit... Panic Buy...
J ai l habitude de plaisanté ici mais Fonseca fait de la merde mais il fait avec ce qu il a .... moi je me demande ce qu il se passe a l infirmerie ...
Avec quelques alignements de planètes, on aura le retour efficace des cadres avec l’enthousiasme du collectif retrouvé … 🤩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
on est pas pret de connaitre un joueur de votre centre de formation a vous lol
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐑𝐚𝐯𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚̀ 𝐥’𝐎𝐌 L’OM est heureux d’annoncer le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant olympien revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif. Plus d’infos ici 👉