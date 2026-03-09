Ravanelli et McCourt - OM
Fabrizio Ravanelli et Frank McCourt au Vélodrome

L'OM vire Fabrizio Ravanelli brutalement

09 mars
Claude Dautel
L'OM souhaitait se séparer de Fabrizio Ravanelli, mais il n'y aura pas d'accord à l'amiable entre les deux camps et Penna Bianca va donc être licencié dans les prochains jours annonce La Provence.
C'était une belle histoire et elle va mal se finir. Le 8 juillet 2024, l'Olympique de Marseille officialisait le retour de l'ancien attaquant italien, Fabrizio Ravanelli héritant du poste de conseiller institutionnel et sportif de Pablo Longoria, dont il était très proche. Mais, au moment où l'OM négocie encore le départ de l'ancien président espagnol, La Provence révèle ce lundi que le dirigeant italien va lui faire l'objet d'une procédure de licenciement et que son départ, qui était dans l'air depuis plusieurs semaines, va se concrétiser.
Pas vraiment apprécié par Medhi Benatia, le nouvel homme fort de l'OM, Fabrizio Ravanelli n'aura donc pas tenu deux ans à son poste, lui qui se réjouissait de revenir dans un club dont il avait fièrement porté le maillot. « Revenir à l'OM, 25 ans plus tard, dans ce rôle de conseiller, constitue pour moi une véritable source de fierté et implique également une grande responsabilité. L'OM et ses supporters représentent assurément l'une des plus belles pages de ma carrière », avait confié celui que l'on surnomme Penna Bianca.

L'OM confirme le départ imminent de Ravanelli

Mais la tempête qui a secoué l'Olympique de Marseille depuis quelques semaines ne l'a pas épargné, et La Provence révèle que l'histoire est désormais terminée. « D'après nos sources, une procédure de licenciement a été engagée à son encontre, sans que l'on n'en connaisse le motif. Contacté, le club marseillais n'a pas confirmé cette version et n'a pas souhaité commenter cette procédure relevant de la direction des ressources humaines. L'OM a néanmoins reconnu que le "renard argenté" ne fera effectivement plus partie de ses collaborateurs d'ici peu », a précisé le club phocéen au média régional. Visiblement, aucune solution diplomatique n'a été trouvée et c'est par un licenciement pur et dur que tout va se terminer. Une triste fin pour un joueur qui a tout de même beaucoup apporté à l'Olympique de Marseille et qui était un des chouchous des supporters de l'OM.
