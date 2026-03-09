ICONSPORT_277701_0099 (1)
Mason Greenwood - Olympique de Marseille

OM : Un buteur à 26ME, Marseille a fait l'affaire du siècle

OM09 mars , 18:00
parEric Bethsy
0
Buteur à Toulouse (0-1) samedi, Mason Greenwood a encore atteint la barre des 15 réalisations en Ligue 1. Dans l’histoire de l’Olympique de Marseille, l’attaquant anglais réussit une performance uniquement réalisée à la fin des années 40. Le tout avec une particularité unique en Europe.
Que les supporters de l’Olympique de Marseille se rassurent, ce n’était qu’un simple signe de superstition de la part de Mason Greenwood. L’ailier marseillais avait passé la séance de tirs au but contre Toulouse (2-2, 3-4 tab) mercredi à l’écart du groupe. Mais il ne fallait pas à y voir un reflet de sa situation en interne. La preuve, trois jours après l’élimination en Coupe de France, l’Anglais a encore démontré son implication face au même adversaire.

Greenwood récidive

Son but a effectivement offert la victoire au Stadium en Ligue 1. Une performance importante sur le plan comptable, et pas seulement pour le collectif. A titre personnel, Mason Greenwood en profite aussi pour marquer l’histoire de l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur de Manchester United, déjà auteur de 21 buts en Ligue 1 la saison dernière, atteint de nouveau la barre des 15 unités. L’attaquant polyvalent devient ainsi le deuxième Marseillais de l’histoire à compter au moins 15 réalisations en championnat lors de ses deux premières saisons au club phocéen.
Le seul à avoir réalisé cette performance avant lui, c’était René Bihel lors des exercices 1947-1948 (15) et 1948-1949 (17). Un bel exploit pour Mason Greenwood, d’autant que le buteur ambidextre y ajoute une particularité unique en Europe. L’Olympien est effectivement le seul joueur des cinq principaux championnats européens à totaliser au moins 10 buts du pied gauche (10) et du pied droit (15) cette saison toutes compétitions confondues. Une sacrée menace pour les défenses de Ligue 1 incapables d’identifier son pied faible. Malgré les récentes rumeurs, l'Olympique de Marseille a tout intérêt à conserver un tel atout.

Lire aussi

OM : Greenwood et Marseille, c'est finiOM : Greenwood et Marseille, c'est fini
0
Articles Recommandés
Mouzakitis
PSG

Pour 40 ME, le PSG tente un coup à la Dro Fernandez

Crysencio Summerville
OM

L'OM va s'offrir un nouveau cador néerlandais

ICONSPORT_361060_0387
Foot Mondial

Brésil : Endrick et Neymar préselectionnés par Carlo Ancelotti

ICONSPORT_356158_0009
ASSE

ASSE : Montanier veut effacer les légendes des Verts

Fil Info

09 mars , 19:30
Pour 40 ME, le PSG tente un coup à la Dro Fernandez
09 mars , 19:00
L'OM va s'offrir un nouveau cador néerlandais
09 mars , 18:40
Brésil : Endrick et Neymar préselectionnés par Carlo Ancelotti
09 mars , 18:20
ASSE : Montanier veut effacer les légendes des Verts
09 mars , 17:40
OL : Rémy Descamps prolonge à Lyon jusqu'en 2029
09 mars , 17:30
OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon
09 mars , 17:00
Chelsea : Abramovitch réclame 2,7 milliards d'euros à l'Angleterre
09 mars , 16:30
L'OM vire Fabrizio Ravanelli brutalement

Derniers commentaires

Brésil : Endrick et Neymar préselectionnés par Carlo Ancelotti

Ahahaha 🏴🇺🇳🚩🏴🏴‍☠️🇺🇳🇺🇳🏁🤡💩

Brésil : Endrick et Neymar préselectionnés par Carlo Ancelotti

NeyNey est en forme donc inutile de le comparer à Jimmy , le bouffeur de feuille de match … 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

On peut le comprendre, il joue beaucoup, et tiens la maison OL, il est un oeu la marque de fabrique, la tete de gondole, et l'element declencheur. Mais ca reste un homme^^

Les supporters de l'OM choquent Laure Boulleau

Oui dire les choses ok. Et franchement. Mais pas besoin d'être irrespectueux. Tu peux dire à quelqu'un que ce qu'il a fait n'était pas intelligent sans le traiter d'abruti. Car au final c'est la même chose qui est dites mais il ne la prendra pas de la même manière. Brusquer quelqu'un c'est le meilleur moyen pour qu'il ne comprenne pas. Donc ne change pas. Il n'aura retenu que l'agression, pas la raison de l'agression. Oui contre Toulouse et encore plus à Bruges ou contre Nantes on a été nul. Je suis complétement d'accord. Mais déjà, pour moi contre Toulouse la défaite est avant tout à cause de Beye. C'est quoi ce milieu qu'il met? Et ces joueurs pourquoi contre Lens ils sont très bons et à Bruges nuls à chier? Ca serait trop simple de croire que c'est parce qu'ils n'ont pas envie. Pour moi, c'est DZB à Bruges qui a fait une Guardiola et a perdu son équipe qui ne savait pas faire ce qu'il voulait. Alors ok les joueurs sont responsables aussi mais bon, c'est plus compliqué que "vous êtes des merdes". Le rapport avec le fascisme c'est de penser et dire qu'une personne est une merde. Le fascisme pense qu'il y a des êtres inférieur qui ne méritent pas le respect. Tout être humain mérite le respect. Le rapport c'est que le fascisme pense que l'autoritarisme, la violence, fait plier tout le monde et que c'est la solution pour obtenir ce qu'il veut, l'ordre et que chacun reste à la place qu'il a décidé. L'anti-fascisme c'est le respect et l'éducation pour tous. Tout les êtres humains sont égaux, et il n'y a ni sur-homme ni sous-homme, juste des Hommes.

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Pauvre petit chou. Pour chialer et simuler t'es toujours en forme par contre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading