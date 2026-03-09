OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Sur le banc au coup d’envoi face au Paris FC dimanche soir, Corentin Tolisso a avoué qu’il n’était pas en capacité de démarrer. Les Lyonnais tirent la langue à un moment crucial de la saison.

L’Olympique Lyonnais tire la langue. Avec un effectif limité, les hommes de Paulo Fonseca ont réussi des miracles jusqu’à présent, en se hissant jusqu’en quart de finale de la Coupe de France, en terminant premier en Europa League et en se mêlant à la lutte pour le podium en Ligue 1 . Les Lyonnais sont en train de le payer. Dimanche face au Paris FC, certains tauliers de l’effectif ont démarré sur le banc à l’instar d’Endrick mais aussi du capitaine Corentin Tolisso. Interrogé par Ligue1+ sur les raisons de ce choix, le champion du monde 2018 n’a pas tourné autour du pot, révélant qu’il était proche de la blessure après le match à haute intensité face au RC Lens jeudi en Coupe de France.

Une preuve de plus que physiquement, l’OL est proche de sombrer alors que Moussa Niakhaté a également tenu un discours en ce sens après le match nul face au PFC. « La vérité c’est qu’après le match de Lens, j’étais vraiment atteint physiquement. Je sentais que ça pouvait péter à tout moment. J’ai eu une discussion avec le coach. On a parlé aussi avec les docteurs. J’ai un passé assez lourd au niveau des blessures donc j’essaie de faire attention tout en étant à fond pour l’équipe » a révélé Corentin Tolisso, buteur pour l’égalisation de l’OL dimanche, avant de poursuivre.

L'OL dans le dur physiquement

« Je sais que si j’avais commencé, je n’aurais pas été à 100% donc c’était mieux de mettre un joueur à 100%. Je ne veux pas tricher, je ne veux pas handicaper mon équipe. Je savais que j’aurais quelques minutes. J’espère que le fait de ne pas avoir démarré va me permettre de bien récupérer pour être à fond jeudi (en Europa League) » a reconnu Corentin Tolisso. Un discours qui risque d’inquiéter les supporters de l’OL en vue du match face au Celta Vigo jeudi alors que Paulo Fonseca a annoncé une mauvaise nouvelle dimanche après le match contre le PFC. Sauf miracle, l’entraîneur portugais ne récupèrera aucun joueur blessé pour ce rendez-vous européen. Une infirmerie surchargée qui est doucement en train de plomber l’OL dans ce sprint final.