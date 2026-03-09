Brésil : Endrick et Neymar préselectionnés par Carlo Ancelotti

Les supporters de l'OM choquent Laure Boulleau

Oui dire les choses ok. Et franchement. Mais pas besoin d'être irrespectueux. Tu peux dire à quelqu'un que ce qu'il a fait n'était pas intelligent sans le traiter d'abruti. Car au final c'est la même chose qui est dites mais il ne la prendra pas de la même manière. Brusquer quelqu'un c'est le meilleur moyen pour qu'il ne comprenne pas. Donc ne change pas. Il n'aura retenu que l'agression, pas la raison de l'agression. Oui contre Toulouse et encore plus à Bruges ou contre Nantes on a été nul. Je suis complétement d'accord. Mais déjà, pour moi contre Toulouse la défaite est avant tout à cause de Beye. C'est quoi ce milieu qu'il met? Et ces joueurs pourquoi contre Lens ils sont très bons et à Bruges nuls à chier? Ca serait trop simple de croire que c'est parce qu'ils n'ont pas envie. Pour moi, c'est DZB à Bruges qui a fait une Guardiola et a perdu son équipe qui ne savait pas faire ce qu'il voulait. Alors ok les joueurs sont responsables aussi mais bon, c'est plus compliqué que "vous êtes des merdes". Le rapport avec le fascisme c'est de penser et dire qu'une personne est une merde. Le fascisme pense qu'il y a des êtres inférieur qui ne méritent pas le respect. Tout être humain mérite le respect. Le rapport c'est que le fascisme pense que l'autoritarisme, la violence, fait plier tout le monde et que c'est la solution pour obtenir ce qu'il veut, l'ordre et que chacun reste à la place qu'il a décidé. L'anti-fascisme c'est le respect et l'éducation pour tous. Tout les êtres humains sont égaux, et il n'y a ni sur-homme ni sous-homme, juste des Hommes.